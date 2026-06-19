PNP multará a conductores de motos eléctricas que transiten por ciclovías. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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en el marco de un plan de orientación vial frente al aumento de estos vehículos.

tras lo cual se aplicará una fiscalización estricta y se impondrán infracciones en los puntos de control.

La medida iniciará a aplicarse desde el 2 de agosto de 2026. Asimismo,

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Estos vehículos deben circular por el lado derecho de la pista bajo las mismas reglas que las motos lineales, por lo que sus conductores deben contar con licencia vigente acorde a la potencia, SOAT activo y elementos de seguridad como casco reglamentario.

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Para evitar sanciones,

  • Presentar el comprobante de pago electrónico (boleta o factura de compra) donde figuren el número de serie de la unidad y el código de chasis de fábrica.
  • Presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, carné de extranjería u otro documento válido.
  • Formulario y ficha de inscripción vehicular debidamente completados ante las oficinas registrales de la Sunarp.
La Dirección de Tránsito de la PNP indicó que la etapa de orientación durará 45 días en los ejes viales de Lima norte, centro y sur. (Foto: Diego Aquino).
La Dirección de Tránsito de la PNP indicó que la etapa de orientación durará 45 días en los ejes viales de Lima norte, centro y sur. (Foto: Diego Aquino).

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