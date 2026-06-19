La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que iniciará a multar a los conductores de motos eléctricas que usen las ciclovías, en el marco de un plan de orientación vial frente al aumento de estos vehículos.

La Dirección de Tránsito de la PNP indicó que la etapa de orientación durará 45 días en los ejes viales de Lima norte, centro y sur, tras lo cual se aplicará una fiscalización estricta y se impondrán infracciones en los puntos de control.

La medida iniciará a aplicarse desde el 2 de agosto de 2026. Asimismo, la PNP recordó que las motos eléctricas están clasificadas en la categoría L, que agrupa vehículos motorizados de dos y tres ruedas, por lo que tienen prohibido ingresar a ciclovías destinadas solo a bicicletas o scooters.

Estos vehículos deben circular por el lado derecho de la pista bajo las mismas reglas que las motos lineales, por lo que sus conductores deben contar con licencia vigente acorde a la potencia, SOAT activo y elementos de seguridad como casco reglamentario.

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Para evitar sanciones, la PNP precisó que los propietarios deben tramitar la placa física de rodaje ante Sunarp y para ello se deberá realizar una serie de pasos.

Presentar el comprobante de pago electrónico (boleta o factura de compra) donde figuren el número de serie de la unidad y el código de chasis de fábrica.

Presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, carné de extranjería u otro documento válido.

Formulario y ficha de inscripción vehicular debidamente completados ante las oficinas registrales de la Sunarp.