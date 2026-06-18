Petroperú detecta afloramiento de petróleo en kilómetro 790+630 del Oleoducto Nor Peruano (Foto: Petroperú)
Petroperú detecta afloramiento de petróleo en kilómetro 790+630 del Oleoducto Nor Peruano (Foto: Petroperú)
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Redacción Gestión
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Petróleos del Perú -Petroperú- reportó la detección de un afloramiento de petróleo en el kilómetro 790+630 del tramo II del Oleoducto Nor Peruano (ONP), ubicado en el distrito y provincia de Sechura, en la región Piura.

En un comunicado, la empresa señala que, de acuerdo con las primeras verificaciones en campo, el evento , es decir, una intervención ilegal sobre la infraestructura del ONP.

Este tipo de acciones -anotó la petrolera estatal- constituye un delito y representa un riesgo significativo para el ambiente, las comunidades y la integridad de un Activo Crítico Nacional (ACN).

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Realiza acciones preventivas

Al haber tomado conocimiento del hecho, Petroperú indica que activó de inmediato su Plan de Respuesta a Emergencias, movilizando personal especializado, así como equipos y materiales de primera respuesta.

Petroperú reportó un afloramiento crudo en el Oleoducto Nor Peruano, esta vez en Piura. (Foto: Agencia Andina)
Petroperú reportó un afloramiento crudo en el Oleoducto Nor Peruano, esta vez en Piura. (Foto: Agencia Andina)

Asimismo, añade, se realizaron acciones preventivas clave, como el cierre de válvulas en los km 746 y 792 del citado ducto de transporte de crudo, a fin de aislar el tramo comprometido.

Señala además que, tras la evaluación preliminar de la tubería, no se han identificado fallas operativas ni anomalías geodinámicas en la zona Olmos–Sechura.

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Investigación

La empresa indica que ha efectuado la denuncia respectiva ante la Policía Nacional del Perú (PNP) REGPOL Piura, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine la responsabilidad de los autores de esta intervención ilícita; asimismo, ha comunicado el hecho a las entidades fiscalizadoras competentes.

En lo que va del año, refire que, pese a los reiterados pedidos de la empresa para que se refuercen las medidas de seguridad en el ONP, con la finalidad de restablecer estos aspectos de orden interno en la región que finalmente afectan a ese activo crítico nacional.

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