Según ComexPerú, existen diversas barreras al desarrollo del transporte en cabotaje en el Perú. FOTO: Difusión.
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Elías García Olano
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En momentos que se prenden las alertas por la ocurrencia de un El Niño de magnitud fuerte en el Perú, una alternativa que podría ayudar a evitar paralizar el transporte de carga de ocurrir el colapso de infraestructura vial -como sucede cuando aparece ese fenómeno-, es el cabotaje, es decir el transporte marítimo entre puertos nacionales, según dirigentes empresariales.

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