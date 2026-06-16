El riesgo de huaicos e inundaciones vuelve a emerger en el Perú, ese a que no es temporada de lluvias | Foto: Ministerio del Ambiente
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Elías García Olano
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Si bien el Perú ya tenía mapeado en sus proyecciones a El Niño, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió un nuevo comunicado en el que pronostica una mayor probabilidad de que esta anomalía climática sea de magnitud fuerte entre junio y septiembre de este año, para luego disminuir a moderado hasta diciembre, y prolongarse hasta el verano del 2027. Con ello, aumentan los riesgos sobre el país.

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