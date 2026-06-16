Durante la tarde del 15 de junio, el comunicado del Enfen no se había publicado oficialmente, pero Abraham Levy, experto en estos temas, lo adelantó (N°11 -2026 del Enfen). Ya en la noche de ayer, finalmente la entidad lo hizo público: se refleja que para el trimestre junio-agosto las temperaturas del aire se mantendrían por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa por el calentamiento del mar que origina este fenómeno.

En cuanto a las lluvias en la costa, avizora que se espera un comportamiento dentro de lo habitual durante el invierno, considerando episodios de lluvias ligeras especialmente en la costa norte.

Como se mencionó, ya El Niño preocupaba a las proyecciones económicas cuando se pensaba que sería moderado. Por ejemplo, hace unas semanas, Thorne & Associates ajustó por efectos de este fenómeno climático sus proyecciones de 3.1% a 2.9% para este año y de 3.3% a 3% para el 2027.

Revisión de proyección de Thorne & Associates. Fuente: Thorne & Associates.

Y, el propio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), comentó ayer: “[El Niño] nos va a golpear entre fines de este año e inicio del 2027. ¿Cuánto? Depende de las medidas para mitigar los efectos”.

En abril último, el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había adelantado sobre el impacto. En escenarios de ocurrencia del FEN entre débil y moderado, este podría restar entre 0.2 puntos porcentuales (pp) y 0.5 pp al crecimiento del PBI.

En contraste, bajo escenarios del FEN fuerte y extraordinario, el impacto sería significativamente mayor, con una reducción de entre 1.1 pp y 3.1 pp del crecimiento económico, “reflejando una afectación más severa de los sectores primarios y su propagación al resto de la economía”.

Lluvias intensas en otras zonas

El Niño no vendría solo. Si bien ahora estamos en época de estiaje (periodo sin precipitaciones), un reciente informe del Gobierno alerta de la probable ocurrencia de lluvias sobre lo normal en otras zonas del territorio nacional más allá de la costa hasta agosto próximo, con el riesgo de que ello ocasione huaicos e inundaciones.

Ese escenario probable lo advierte el Estudio de Escenario de Riesgo por Lluvias para el Periodo junio-agosto 2026, que elaboró el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), ente adscrito al Ministerio de Defensa.

El documento fue elaborado en base a un informe técnico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), así como de las perspectivas océano-atmosféricas que ya había previsto el anterior comunicado del Enfen emitido el 29 de mayo, cuando aún se esperaba El Niño moderado.

El estudio cita el informe técnico N°005-2026/SENAMHI-DMA-SPC, en el cual se pronostica que, en la sierra norte oriental y sectores de la Amazonía, predominarán condiciones de lluvias entre normales a superiores a lo normal, y que en la selva norte baja se esperan lluvias mayores al nivel regular.

Es en base a estos pronósticos que el Cenepred elaboró el estudio de escenario de riesgos de ocurrencia de desastres naturales que podrían causar esas lluvias, las cuales, anota, podrían desencadenar inundaciones, huaicos u otros tipos de movimientos en masa.

El riesgo de inundaciones vuelve a emerger, a pesar que estamos en temporada de estiaje. Fotos/ANA CECILIA MATIAS.

Los riesgos por lluvias y huaicos

Ese estudio explica que han identificado 2,177 zonas críticas asociadas a la ocurrencia, tanto reciente como antigua, de movimientos en masa; yreporta que también han ubicado 2,078 puntos críticos que corresponden a tramos de ríos, quebradas o cauces donde se identifican condiciones de inestabilidad que incrementan la probabilidad de inundaciones.

En concreto, se detalla que hay más de 3.6 millones de personas en riesgo de afectarse por huaicos. La población reside sobre todo en Cajamarca, Huánuco, Amazonas, Cusco, Ancash, Piura, Junín, La Libertad, San Martín, Puno, Pasco, Ayacucho, Huancavelica y Arequipa, y en menor medida otras regiones.

A esto se suma que se pondrían en riesgo también a un total de 1.5 millones de viviendas, además de 3,673 centros de salud y 33,370 centros educativos.

Estas son las regiones con mayores condiciones de riesgo de ser afectadas por huaycos entre junio y agosto 2026

Regiones en peligro por huaicos

El estudio alerta que las mismas lluvias con intensidad sobre lo normal generarían la ocurrencia de inundaciones, lo que pone en riesgo alto y muy alto a más de 3.4 millones de personas, en especial en 14 regiones, como Cajamarca, Ucayali, Junín, Loreto, San Martín, La Libertad, Pasco, Madre de Dios, Cusco, Amazonas, Huánuco, Puno, Apurímac y Ayacucho.

Además, se podría impactar 1.1 millones de viviendas, 3,014 centros de salud y 16,066 centros educativos.

Estas son las regiones con mayor peligro de ser afectadas por inundaciones entre junio y agosto del 2026

Relación con El Niño

Consultado sobre el tema, el experto en agroclimatología, Ulises Osorio, refirió a Gestión que las lluvias inusuales previstas ahora son originadas por la nubosidad que genera el calentamiento del mar en la costa norte, el cual está entre seis a siete grados encima de lo normal, y que es ocasionado por el Niño costero, que inició en marzo último.

Si es que por ahora no llueve intensamente en la costa norte, según explicó, es porque esa nubosidad es arrastrada por fuertes vientos hacia zonas altoandinas del norte del Perú y hacia la parte altoandina del Ecuador.

De hecho, indicó que en el Ecuador ya se registran lluvias sobre lo normal causadas por el Niño costero, y que eso puede llevar a que también sobre la costa norte del país se puedan originar lluvias encima de su nivel histórico en algún momento.

Por su parte, Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y investigador oceanográfico de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), refirió a Gestión que, en efecto, las lluvias ahora previstas en la zona de la sierra nororiental estarían vinculadas en forma indirecta a El Niño costero.

¿Cuándo nos afectaría el Niño global?

De otro lado, en cuanto al riesgo de que el fenómeno denominado El Niño global afecte también al país, el comunicado N°11 del Enfen refiere que, para la región Niño 3.4 (Pacífico Ecuatorial central) esa anomalía a escala internacional se desarrollará de junio del 2026 hasta marzo del 2027, inclusive con mayor probabilidad de alcanzar magnitud fuerte de noviembre a diciembre de este año.

Para el verano 2026-2027, refiere, se estima que el evento alcance una magnitud entre fuerte (44%) y moderada (36%).

Al respecto, Luis Icochea refirió que el avance de El Niño global hacia el Perú dependerá aún de otros factores como la intensidad de los vientos que puedan arrastrar esa masa de agua caliente, desde su zona de origen en Australia, hacia el continente americano.

Actualmente, anotó, esa “piscina” de agua cálida se está desplazando muy lentamente en la zona de Nueva Guinea (al norte de Australia) y se espera que tenga primero impacto sobre el hemisferio norte, y para que llegue al Perú, estimó que tendrían que mantenerse vientos en dirección oeste a este durante los próximos cinco a seis meses.