Óscar Fernández regresa al IPD: Gobierno aceptó la renuncia de Sergio Ludeña y designó a su reemplazo, quien tuvo que dejar el cargo hace unos años por denuncias de contrataciones irregulares. Foto: difusión
Óscar Fernández regresa al IPD: Gobierno aceptó la renuncia de Sergio Ludeña y designó a su reemplazo, quien tuvo que dejar el cargo hace unos años por denuncias de contrataciones irregulares. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La fumigación irregular que afectó a un grupo de deportistas residentes en la Videna se tradujo en la renuncia de Sergio Ludueña como presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Al respecto, el Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este martes a su reemplazo: Óscar Fernández Cáceres, un viejo conocido en este cargo.

A través de la resolución suprema 021-2026-MINEDU, se nombró a Óscar Fernández, quien tuvo que renunciar a la jefatura del IPD en 2018 después de que un informe de Latina revelara que contrató de manera irregular a tres amigas de su esposa para trabajar en su despacho.

Cada una de las beneficiadas con estos contratos a dedo recibió sueldos de entre S/ 5,000 y S/ 7,000. No se realizó concurso público alguno para que estas personas —señaladas como Paula Abanto, Elizabeth López y Olga Breña— ocupen los puestos en cuestión.

No obstante, la firma de Keiko Fujimori y del ministro de Educación, José Chang, ratifican la confianza en Óscar Fernández para ocupar nuevamente la presidencia del IPD.

Óscar Fernández regresa al IPD a pesar de denuncias en su gestión anterior. Foto: difusión
Óscar Fernández regresa al IPD a pesar de denuncias en su gestión anterior. Foto: difusión

Vale añadir que Fernández Cáceres

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