El lunes 28 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en un contexto marcado por el repunte de los precios del petróleo y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.439. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.417 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.58% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.319 y se vende a S/ 3.399, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.400 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar se mantiene firme en los mercados internacionales y cerca de máximos de dos meses, en un contexto marcado por el repunte de los precios del petróleo y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

La fortaleza del billete verde está vinculada, entre otros factores, a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que han elevado el precio del crudo y generado preocupaciones sobre las presiones inflacionarias.

Este escenario ha llevado a los mercados a ajustar sus expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal, favoreciendo los activos denominados en dólares.