Actualmente, la compañía desarrolla una operación integrada de arándanos en Pisco, luego de iniciar en junio la primera cosecha en este proyecto estratégico que apunta a fortalecer su abastecimiento hacia Estados Unidos, Europa y Asia. La iniciativa también busca diversificar su producción y consolidar una operación con mayor continuidad desde Perú.

Pese al nuevo escenario comercial por aranceles en EE. UU., Vanguard mantiene a Norteamérica como su principal mercado, pero busca reducir parcialmente su exposición mediante una mayor diversificación de destinos. (Foto referencial: Andina).

Plan de expansión en uvas y arándanos hacia el 2027

Uno de los principales objetivos del Grupo Vanguard Internacional para el 2026 es culminar su plan de expansión agrícola. La agroexportadora prevé completar las 1,825 hectáreas de uva y las 550 hectáreas de arándano en Pisco. A la fecha, solo restan por sembrar unas 30 y 20 hectáreas, respectivamente.

El proyecto de arándanos, cuyas siembras comenzaron en el 2025, ya entró en fase productiva tras iniciar sus primeras cosechas este año y enviar cerca de cuatro contenedores al exterior, de los 300 previstos para la campaña de 2026.

De esa manera, la compañía proyecta producir 16.5 millones de kilos de arándanos y 7.5 millones de cajas de uva de 8.2 kilos. En este último cultivo, la campaña de exportación 2026-2027 se extenderá de noviembre a finales de marzo. “Estamos alineados al plan y ejecutando sin contratiempos”, afirmó Manuel Yzaga, CEO de Grupo Vanguard Internacional.

Estrategia comercial ante los nuevos aranceles de EE.UU.

Grupo Vanguard Internacional también ajusta su estrategia comercial ante los nuevos aranceles de Estados Unidos. Aunque Norteamérica se mantiene como su principal mercado, la agroexportadora viene redirigiendo parte de sus envíos hacia Europa y Sudamérica para mitigar el impacto de las nuevas tarifas, sin modificar su hoja de ruta.

Yzaga señaló que el incremento de los aranceles del 10% al 12.5% supone una presión adicional para el negocio, junto con el tipo de cambio y el aumento de los costos laborales. “Ojalá el Gobierno peruano intervenga porque las tarifas han subido, y eso es un golpe adicional”, afirmó

Apuesta por nuevas variedades genéticas para elevar la competitividad de cultivos

La apuesta por nuevas variedades genéticas es otro de los pilares de la estrategia de Grupo Vanguard Internacional para elevar la competitividad de sus cultivos, especialmente en arándanos. La empresa viene incorporando variedades premium como Apex, desarrollada por Fall Creek, así como MegaEarly, MegaCrisp y MegaGem, de IQ Berries, con el objetivo de obtener fruta de mayor calibre, mejor sabor, mayor firmeza y una vida útil más prolongada durante el transporte hacia los mercados de exportación.

Al respecto, Yzaga explicó que esta estrategia responde a las nuevas exigencias del consumidor y de las cadenas internacionales, que priorizan fruta con mejor desempeño comercial.

“Es como querer entrar a una carrera de Fórmula 1 con un carro de ciudad; no va a caminar igual”, señaló el ejecutivo. En esa línea, adelantó que la empresa continuará impulsando el recambio de variedades antiguas por especies con mayor potencial productivo y comercial para fortalecer su posicionamiento en el mercado internacional.

Nueva etapa de expansión con un banco de tierras

Tras culminar su actual plan de expansión agrícola, Grupo Vanguard Internacional proyecta una nueva etapa de crecimiento respaldada por un banco de tierras. La empresa dispone de 850 hectáreas para arándanos y 550 para uvas, cuya siembra prevé iniciar hacia el 2028 en Pisco, una vez concluya el plan vigente de 1,825 hectáreas de uva y 550 de arándano, del que solo restan por sembrar unas 30 y 20 hectáreas, respectivamente.

Con estas nuevas áreas, la compañía busca elevar su producción de 16.5 millones a casi 50 millones de kilos de arándanos y de 7.5 millones a 10 millones de cajas de uva de 8.2 kilos. No obstante, Yzaga precisó que el proyecto avanzará con cautela ante el fenómeno de El Niño.

“En un año de El Niño no es acertado crecer aceleradamente; se necesita foco para hacerlo bien”, afirmó.