Grupo Vanguard Internacional prevé culminar en 2026 su plan de expansión agrícola, con 1,825 hectáreas de uva y 550 hectáreas de arándano. (Foto referencial: Midagri).
Grupo Vanguard Internacional prevé culminar en 2026 su plan de expansión agrícola, con 1,825 hectáreas de uva y 550 hectáreas de arándano. (Foto referencial: Midagri).
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Sandra Reyes
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La agroexportadora Grupo Vanguard Internacional, especializada en la producción y exportación de frutas frescas, traza su hoja de ruta para el 2026 y 2027. La compañía, con operaciones en Perú, consolida la expansión de sus operaciones de uvas y arándanos, redefine su estrategia comercial frente a los nuevos aranceles de Estados Unidos y prepara una nueva fase de expansión respaldada por un banco de tierras. ¿Cuál será su siguiente paso?

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