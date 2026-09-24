El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
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Financial Times
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Acabo de salir de casi tres horas de sesiones informativas y discusiones con el presidente de la República y los servicios de inteligencia y seguridad. En mis 50 años de vida, rara vez he sentido tal sensación de vértigo. Vértigo ante la gravedad de las situaciones en el Medio Oriente y Ucrania, y ante la locura depredadora que empuja al mundo hacia el caos”.

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