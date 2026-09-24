Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero su tregua comercial, anunció este miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, coincidiendo con la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con Donald Trump.

Bessent señaló en una entrevista con la cadena Fox que ambos países acordaron prolongar el denominado “acuerdo de Busan”, alcanzado el año pasado con el objetivo de contener la escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

El anuncio se produjo después de una nueva reunión entre Bessent y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, quienes encabezan las negociaciones económicas de sus respectivos países antes del encuentro entre Trump y Xi.

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Tregua comercial entre EE.UU. y China

Bessent había señalado previamente que Washington estaba dispuesto tanto a extender la tregua, que expiraba el 10 de noviembre, como a evaluar un acuerdo comercial de mayor alcance.

Xi llegó este miércoles a la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington, para iniciar una visita de Estado de tres días, la primera del mandatario chino a la capital estadounidense en once años. Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la pista, antes de la reunión formal que ambos sostendrán el jueves en la Casa Blanca.

Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este jueves en la Casa Blanca, con el comercio entre los principales temas de la agenda. Foto: EFE.

La extensión de la tregua comercial será uno de los temas centrales de la cumbre, junto con la competencia en inteligencia artificial y la situación de seguridad en torno a Taiwán.

El acuerdo alcanzado en Busan en octubre del año pasado permitió a Washington suspender nuevos aranceles a productos chinos, mientras Pekín suspendía nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

Diálogo sobre inteligencia artificial

Además del comercio, Washington y Pekín han avanzado en la preparación de un diálogo sobre seguridad de la inteligencia artificial, que contemplaría mecanismos de comunicación para responder ante posibles incidentes relacionados con esta tecnología.

Las dos partes tienen previsto continuar estas conversaciones durante los próximos meses, en un contexto de creciente competencia tecnológica entre ambas potencias.

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De esta manera, la tregua comercial llega a la visita de Xi con una nueva prórroga, mientras ambos gobiernos buscan mantener estable una relación marcada por disputas comerciales, tecnológicas y de seguridad.

La reunión del jueves será el tercer encuentro presencial entre Trump y Xi desde el regreso del republicano a la Casa Blanca y el segundo de ambos en 2026.

Con información de EFE.