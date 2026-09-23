Zuckerberg se sumará al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y al máximo ejecutivo de Qualcomm Inc., Cristiano Amon. El presidente de OpenAI, Greg Brockman, también asistirá, informó el lunes la compañía creadora de ChatGPT, junto con el director ejecutivo Sam Altman. También estará presente el CEO de Microsoft Corp., Satya Nadella, según una fuente.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms Inc., lleva puestas unas gafas Meta Ray-Ban con pantalla e IA durante el evento Meta Connect en Menlo Park, California (EE.UU.), el miércoles 17 de septiembre de 2025.

El viernes, funcionarios estadounidenses informaron que el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos; el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, y el máximo ejecutivo de Alphabet Inc., Sundar Pichai, participarán del evento.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, también tiene previsto asistir a la cena del 24 de septiembre, informó Bloomberg News el miércoles. Las fuentes familiarizadas con la organización pidieron no ser identificadas porque se trata de asuntos confidenciales. Microsoft declinó hacer comentarios.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT.

La cumbre reunirá a algunas de las figuras más poderosas del mundo tecnológico en medio de un creciente debate sobre la inteligencia artificial y cómo controlar la tecnología. Los líderes tecnológicos mantienen posturas enfrentadas desde la semana pasada, cuando el director ejecutivo de Anthropic PBC, Dario Amodei, pidió ralentizar el desarrollo de la IA y advirtió sobre riesgos que incluyen ciberataques a gran escala.

La administración Trump se ha opuesto a la necesidad de regulaciones adicionales o de que Estados Unidos desacelere el desarrollo de la tecnología, argumentando, entre otras cosas, que hacerlo daría una ventaja a China. China también ha criticado los comentarios de Amodei, calificándolos de “alarmistas”.

Politico informó anteriormente sobre la asistencia prevista de Brockman.