Donald Trump y Xi Jinping.
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Agencia Bloomberg
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El director ejecutivo de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, tiene previsto asistir esta semana a una cena de Estado en la Casa Blanca en honor al presidente chino Xi Jinping, según una fuente familiarizada con la organización.

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