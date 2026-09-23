La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ian Goldfajn, como parte de las actividades oficiales que desarrolla en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Durante la reunión, la mandataria peruana y el titular del BID dialogaron sobre el apoyo financiero y técnico que brinda la entidad internacional al Gobierno peruano, así como el desarrollo de investigaciones de vanguardia y de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos que enfrenta nuestro país.

En cuanto a los proyectos que trabaja el BID en favor del Perú, se encuentran los destinados a los sectores de transporte, saneamiento, salud, justicia, agricultura, prevención de desastres naturales y otros.

En la reunión participó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien destacó la importancia de dicho encuentro porque permitió reafirmar el compromiso de seguir colaborando con el país en temas claves como seguridad, educación, infraestructura y prevención para el fenómeno El Niño, así como en la modernización del Estado.

Asimismo, resaltó que la política se implementa mediante un Plan Estratégico Multisectorial, que articula las acciones de las entidades competentes para promover una inclusión financiera sostenible.

Añadió que el Gobierno con apoyo del BID desarrolla iniciativas de educación financiera en todo el país, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores, a fin de fortalecer la confianza de la población en el sistema financiero.

Como parte de su agenda en Nueva York, la jefa del Estado también dialogó con el presidente de la Confederación Suiza. Foto: Presidencia.

Diálogo con el presidente de la Confederación Suiza

En el marco de su agenda oficial en Nueva York, la presidenta Fujimori, acompañada del canciller Carlos Espá, también se reunió con su homólogo de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, ocasión en la que destacaron el buen nivel de las relaciones bilaterales y la agenda común.

En el encuentro se abordaron asuntos referidos al ámbito económico y comercial. Ambos mandatarios destacaron el incremento sostenido de las inversiones suizas en el Perú y coincidieron en la importancia de promover nuevas oportunidades de inversión. En ese sentido, resaltaron la realización de la primera sesión de la Comisión Mixta Económica Perú-Suiza, prevista para diciembre de este año en Lima.