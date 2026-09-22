La agencia clasificadora de riesgos Moody’s Ratings presentó su perspectiva sobre el país. (Foto: Shutterstock)
La agencia clasificadora de riesgos Moody’s Ratings presentó su perspectiva sobre el país. (Foto: Shutterstock)
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Redacción Gestión
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“Moody’s confirmó hoy las clasificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera y de deuda sénior no garantizada del Gobierno de Perú en ‘Baa1′, así como su clasificación provisional Baa1 del programa shelf de deuda sénior no garantizada en moneda extranjera y su clasificación Baa1 del programa de certificados de depósito negociables en moneda local”, indicaron en un comunicado.

Desde la agencia indicaron que esta decisión refleja la “expectativa de que la mejora de la estabilidad política respaldará una formulación de políticas más eficaz y reducirá el riesgo de disrupciones gubernamentales”. Esto tendría efectos positivos en la inversión y el crecimiento a través de una mayor previsibilidad de las políticas, valoraron.

Agregaron que también responde a las fortalezas fiscales de “larga data” de Perú, “como sus bajos niveles de deuda pública, la fuerte asequibilidad de la deuda y los colchones fiscales, que le proporcionan capacidad para absorber shocks”.

Sin embargo, observaron que estas fortalezas se ven “atenuadas” por presiones estructurales sobre el gasto que, de no contenerse, debilitarían la flexibilidad fiscal con el tiempo.

“Las débiles instituciones políticas y las limitaciones en la implementación también podrían restringir la capacidad de Perú para materializar plenamente los beneficios económicos de la cartera de inversiones en minería e infraestructura”, advirtieron.

Moody's mantiene clasificación de grado de inversión de Perú.
Moody's mantiene clasificación de grado de inversión de Perú.

Perspectiva estable

Sobre el horizonte de estabilidad observado, mencionaron que es producto de “riesgos equilibrados” en el nivel de clasificación “Baa1″.

“Una mayor inversión y la capacidad fiscal de Perú mitigarán las presiones económicas y fiscales temporales derivadas de El Niño durante 2026 y 2027″, señalaron.

Aunque desde la agencia clasificadora esperan que los aumentos permanentes del gasto se mantengan “ampliamente contenidos” y que la “nueva administración avanzará en la transformación de mejores condiciones políticas” en resultados de política pública duraderos, no esperan que el marco institucional de Perú se fortalezca de manera significativa dentro del horizonte de la perspectiva.

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