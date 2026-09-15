El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, señaló que las expectativas sobre la actividad nacional que tiene el actual Gobierno de 3.4% para este y el siguiente año son “conservadoras”.

Esto, incluso luego de que se ajustó al alza la previsión de la anterior gestión gubernamental desde un 3.2%, producto de un mayor optimismo del sector privado por el ingreso de Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno.

“Al entrar una nueva administración y por el entusiasmo del ámbito privado, subimos la expectativa para los próximos años de 3.2% a 4% [en promedio]”, indicó Cuba, la tarde de este lunes 14 de setiembre, durante su participación en la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor de la Cámara del Senado.

En este contexto, Cuba remarcó que es importante ser “cautos” y “austeros” en las estimaciones por lo que representa en la elaboración del presupuesto público del próximo año.

“Tenemos que ser cautos en la proyección porque esto sirve como la base del presupuesto. Nadie debe hacer un presupuesto pensando en que le va a ir muy bien porque es peligroso. Vamos a ser, más bien, conservadores en la proyección de 4%”, mencionó.

De hecho, el ministro de Economía destacó que lograr dicha tasa de crecimiento ya “significaría cambiar la parsimonia que hemos tenido en la última década”.

“En los últimos 10 años, hemos crecido [en promedio] 2.5%. Pasar de 2.5% a 4% es un logro mayúsculo de esta administración. Este año no va a ser posible pasar a ese 4% porque tenemos el fenómeno de El Niño (FEN) en una magnitud no vista en tal vez 50 años. No es débil”, anotó.

Cuba apuntó que, en lo que se eleva la magnitud del fenómeno climático, cuya condición extraordinaria se prevé desde el cuarto trimestre hasta el verano del 2027, los sectores de pesca, agricultura y textil ya están severamente afectados.

“Ya están en recesión. No se observa en agregado porque hay otros sectores fuertes, como la industria, la construcción; y opacan el lado negativo. En promedio, la economía crecería 3.4% este y el próximo año también”, indicó.

Siguiendo esta línea, Cuba valoró que, según previsiones internacionales a nivel región, el Perú estaría entre los que más se expandan. “Se estima hasta un 3.7%” , acotó.

¿Alejándose del crecimiento de 4%?

Alfredo Thorne, extitular del MEF, indicó que el resultado de la economía nacional de julio marcaría una aceleración de más de 3%, luego del avance de 1.7% anotado en junio.

Sin embargo, consideró que hay “nubarrones” que invitan a pensar que el final del año no va a ser “tan bueno como se esperaba”.

“Otro tema que se suma es la inflación, que se elevaría porque los precios del petróleo internacional siguen subiendo. Muy probablemente pensamos que el Banco Central de Reserva subirá sus tasas de interés de referencia en noviembre”, comentó.

Puntualmente sobre la última parte de este año, Thorne observó que aparecerían ciertos factores que tendrían una relevante incidencia en la economía del 2027. “Por como están hechos los cálculos del PBI, el próximo año se afectará y se tendrán un crecimiento de 2.9%” , estimó.

Con todo este escenario, Thorne coincidió en que hacia el cierre de la gestión de Fujimori se materializaría el crecimiento de 4%, dependiendo de las reformas que puedan ejecutarse.

“La parte política está más complicado de lo que se esperaba. Al parecer no le darían la totalidad de facultades legislativas solicitadas en materia económica. Todo eso significa que cada vez ese 4% de crecimiento se orienta más al final del ciclo gubernamental”, apuntó.

Escenario adverso para la economía de Perú

Vista la coyuntura, Cuba apuntó que hay, al menos, tres factores que aparecen como riesgos para las previsiones de crecimiento de 3.4% en este y el siguiente año.

El primero es el FEN que calificó como “más grave de lo esperado”. “Nos podría afectar la expectativa en el último trimestre del año”, indicó.

Un segundo aspecto es el escalamiento potencial de controversias geopolíticas. La semana pasada, se elevaron las tensiones en la guerra en Medio Oriente a partir de que se atacó un oleoducto clave en Arabia Saudita. Las autoridades saudíes apuntaron a un ataque procedente de Irán. Dicho oleoducto le permitía a Arabia Saudita mitigar el impacto de la restricción en el estrecho de Ormuz. Hoy está cerrado como precaución. Por ahí transitaba hasta el 5% del suministro mundial.

“Hacia junio, el precio internacional del petróleo había bajado a US$ 70 [el barril]. Hoy cambió. Sin duda afectará en el costo de los combustibles”, apuntó.

Impacto de las tensiones geopolíticas se trasladarían al mercado peruano, indicó Cuba. | Difusión

Como tercer factor está la inseguridad ciudadana que “azota” a la inversión privada.

Con un escenario más estructural, Cuba recordó que el incumplimiento tributario significa un gran “reto”.

“Así como a Perú le va bien en lo fiscal, con una baja deuda pública, un bajo déficit fiscal, niveles interesantes de riesgo país, también es verdad que no recaudamos mucho. Hay mucha evasión. En Perú llega al 9% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que en América Latina y el Caribe es de un 6.7% del PBI” , describió.

El ministro refirió que se ha llegado “a un espacio donde se puede crecer” en la recaudación tributaria sin la necesidad de aplicar ajustes normativos.

“Cobrando lo que corresponde queremos aumentar en dos puntos del PBI la presión tributaria y sin cambiar las tasas [impositivas]”, remarcó.

Con una mayor disponibilidad de recursos, las metas serán aplicar mejores políticas sociales, cerrar la brecha de infraestructura en el país y recuperar la fortaleza de las finanzas públicas.