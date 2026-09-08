Aunque El Niño amenaza con pasar factura a la economía de Perú, las expectativas empiezan a mirar más allá del shock climático. La combinación de mejores precios de las materias primas y una mayor confianza de los inversionistas permite proyectar un escenario más optimista que alcanzaría el 4% de crecimiento.

Así lo sostuvo Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante su exposición en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

En esa línea, se enfocó en el dinamismo económico del país: en abril el MEF pensaba que iba a crecer 3.2% este 2026 y 3% los siguientes años. Pero ahora el panorama se ha vuelto “más optimista”, calificó.

Hay buenos precios de la materia prima y las expectativas de los inversionistas han escalado hasta el 3.4% a pesar de El Niño. “Post El Niño la economía debería rebotar. Estamos poniendo de manera conservadora una tasa de crecimiento de 4%. [...]. Esperamos que en los próximos años Perú crezca por encima del promedio mundial”, indicó.

El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversas estimaciones aseguran que el de 2026-2027 será mucho más potente. (Foto: Andina)

El rol del empresariado

Cuba resaltó que la demanda interna y la inversión privada aumentan el stock de bienes capital,

“Este año, a pesar de El Niño, es un año importante para la reactivación económica”, aseguró.

Para evidenciar la premisa, destacó que los empresarios han reaccionado muy bien a todos estos factores: la contratación de personal a 12 meses ha registrado un resultado histórico (64.9), la cifra más alta en años, de acuerdo con la última encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) al sector, según el informe de agosto.

“Nos hace prever un buen desempeño del mercado laboral [...] y un camino para absorber el empleo informal. [...] Los países que empiezan a tener mejores ingresos empiezan a bajar la pobreza”, explicó.

Riesgo país, reservas y tasa de interés

Cuba se encargó de sustentar el Marco Macroeconómico Multianual (MMM): la base para elaborar el presupuesto público el próximo año y la cual busca cuidar la “senda” adecuada para no salir del equilibrio fiscal.

“Un indicador de cómo le está yendo a la política fiscal es el famoso riesgo país, que recoge la probabilidad de un impago del servicio de la deuda y se mide de varias maneras, pero una de ellas es cuánto por encima de un bono de tesoro de Estados Unidos paga un bono peruano”, dijo.

Se trata de una dato clave porque el riesgo país influye en al tasa de interés, por ejemplo, de los créditos hipotecarios o cuando cualquier empresa peruana toma un crédito a largo plazo.

“Hoy en Perú, una familia que toma un crédito hipotecario va a pagar en promedio entre 7% u 8% en soles nominales. Esto es nuevo en los últimos 40 años, nunca hemos tenido tasas de financiamiento tan baratas en soles nominales para crédito hipotecario [...] esto es algo concreto de por qué es importante mantener la solvencia fiscal”, puso como ejemplo.

Otro indicador es la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Aquí también Perú se destaca por mantenerla baja (4.25%), incluso comparado con las economías de la región como Brasil (14%), Colombia (12%), México (6.50%) y Chile (4.50%).

Cuba además comentó sobre las reservas internacionales netas. A septiembre de este año equivalen “a la cuarta parte del PBI”, por encima de países de la Alianza del Pacífico y Brasil.