El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), aprobó el Plan Contable General Empresarial (PCGE) 2026, mediante la Resolución N.° 002-2026-EF/30. Este plan deberá ser adoptado por todas las empresas peruanas mediante la actualización de su catálogo de cuentas contables. ¿De qué se trata?

Con el documento se alinearán a las prácticas de las empresas peruanas con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la Norma de Contabilidad NIIF para las pymes aplicables en el país.

Vale decir que las NIIF son un conjunto de estándares contables globales diseñados para que los estados financieros de las empresas sean comparables, transparentes y uniformes en cualquier parte del mundo.

“El nuevo PCGE constituye un instrumento técnico para el registro de las operaciones económicas y financieras de las entidades del sector privado, y proporciona códigos contables que permiten obtener información financiera con un adecuado nivel de análisis, así como estados financieros que representen fielmente su situación financiera, resultados y flujos de efectivo”, explica el MEF en un comunicado.

¿Por qué es necesaria la actualización?

La actualización responde, refiere del MEF, a los cambios incorporados en las NIIF y en la Norma de Contabilidad NIIF para las pymes desde la aprobación del PCGE Modificado 2019.

En particular, las versiones vigentes de estas normas han incorporado nuevos criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de hechos económicos, haciendo necesario la adecuación del catálogo de cuentas, su contenido y dinámica contable.

El proceso de actualización fue liderado por el Consejo Normativo de Contabilidad, considerando los aportes y opiniones recogidos durante su elaboración. En ese sentido, el PCGE 2026 mantiene la estructura del PCGE Modificado 2019 y busca simplificar su contenido, manteniendo su carácter general y permitiendo que cada entidad desarrolle su plan contable con el nivel de detalle que requieran sus propias operaciones.

El PCGE 2026 entrará en rigor el 1 de enero de 2028, otorgando a las entidades un plazo para adecuar sus catálogos de cuentas, sistemas de información y procedimientos internos, así como para capacitar al personal responsable de la preparación de la información financiera.