Entre las principales conclusiones para Perú, se identificó que la “entrada de nuevos competidores y sustitutos globales y locales” aparece como el principal desafío externo para los próximos tres años. Así lo señaló el 38% de los ejecutivos consultados, desplazando a la incertidumbre política local, que ocupaba el primer lugar en la medición anterior.

En tanto la “incertidumbre política local” fue mencionada por el 36% de los participantes, mientras que los “cambios en la demanda, preferencias y comportamientos de los clientes” alcanzaron el 32%.

“En la encuesta anterior, la ‘incertidumbre política local’ tenía el primer lugar y en segunda posición figuraba la ‘entrada de nuevos competidores y sustitutos globales y locales’. Esto nos demuestra que la competencia no es una preocupación de este año. En un mercado globalizado y siendo el Perú un destino que busca atraer la inversión extranjera, con crecimientos interesantes dentro de la región, es entendible que las empresas observen como un reto la llegada de competidores, aún más en un entorno de estabilidad política”, manifestó Enrique Oliveros, socio líder de EY-Parthenon.

El especialista sostuvo que, si bien la preocupación por la competencia alcanza a diversos sectores, en algunos rubros, como el financiero, el foco no está solo en la llegada de nuevos bancos, compañías de seguros u otras AFP, sino también en los sustitutos.

“Vemos a una banca inclinada al uso de billeteras digitales, que ya no crece necesariamente abriendo más agencias. Igual, en firmas de tecnología, tanto de servicios como de productos, la entrada de nuevos competidores rankea como la preocupación más importante. Entonces, sí hay ciertos sectores que, por su naturaleza, sienten un riesgo mayor”, afirmó.

Y, aunque los cambios regulatorios y el avance de la economía informal se ubican entre las últimas preocupaciones mencionadas por los ejecutivos peruanos, ambos ganaron peso frente al año anterior. El primero pasó de 13% a 14%, mientras que la informalidad saltó de 8% a 13%. El aumento de la economía informal, en particular, muestra el mayor avance entre ambos factores.

Preocupación por sectores

Por sectores, aunque el estudio no presenta un desglose específico para Perú, los riesgos sectoriales identificados para América Latina en los siguientes tres años ubican a los “cambios regulatorios específicos del sector” como la principal amenaza para bancos e instituciones financieras y de pagos. En construcción e inmobiliaria, el foco está en las “alzas súbitas en costos de materiales de construcción”; mientras que en industria y manufactura, en los “vaivenes fuertes en precios de materias primas básicas”.

En producción e importación de alimentos, bebidas y tabaco, la principal preocupación es la “volatilidad internacional de precios de alimentos e insumos”. Para las firmas de servicios tecnológicos, el riesgo está en el “ritmo acelerado de nuevas tecnologías” y, en minería y metalurgia, en el “aumento de costos operativos y desafíos para mantener la productividad”.

La tecnología toma el frente interno de empresas

En cuanto a los retos internos, “tecnología y transformación digital” ocupa el primer lugar entre las prioridades de las empresas peruanas hacia 2029, con 38% de las respuestas. Le siguen “crecimiento de mercado” y “estrategia y transformación del negocio”, ambas con 22%, mientras que “innovación” alcanza el 20%. En este orden, las preocupaciones de las firmas locales son similares a las de sus pares de la región.

“Frente a un entorno favorable, vemos con estas respuestas que las compañías están más orientadas a tecnologías que le permitan crecer y lograr aumento en participación del mercado, a diferencia de periodos complejos en los que el foco estaba en reducción de costos, optimización, gestión del capital y otros similares. Eso es un cambio súper interesante en la empresa local que demuestra el optimismo de los ejecutivos ante la llegada de un buen ciclo”, remarcó Oliveros.

Respecto a “tecnología y transformación digital”, las firmas observan con interés ámbitos específicos como la implementación e integración de plataformas, sistemas y tecnología, mejora de la eficiencia operativa y automatización y digitalización de procesos, promoción de una cultura digital, formación de habilidades y gestión del cambio, entre otros.

“Por ejemplo, una buena parte de las empresas peruanas y de la región están en una etapa inicial de lo que es la adopción de la inteligencia artificial, que es un cambio relevante dentro de un mundo cada vez más digital y en constante cambio. Hoy, un 34% de empresas peruanas se encuentra en las primeras etapas de investigación y evaluación de la IA y solo un 26% asegura haber implementado IA en algunos aspectos específicos de su negocio”, detalló.

Finalmente, en “crecimiento de mercado”, los principales retos de las empresas se concentran en la identificación de oportunidades, la priorización y definición de la estrategia, el desarrollo de nuevos productos o servicios, la mejora de la comercialización y gestión de canales, y la capacidad de las operaciones para escalar.

Ficha técnica

Cobertura: Más de 18 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, R. Dominicana, Uruguay, Venezuela y otros).

Muestra: 1,988 ejecutivos (directores y c-suite de diversos sectores como finanzas y seguros, comercio y productos de consumo, tecnología, agropecuario, productos industriales y demás), de los cuales 128 respuestas corresponden a Perú.

Trabajo de campo: Entre el 2 de febrero y el 31 de marzo de 2026.