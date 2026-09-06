El estudio “Desafíos y tendencias para las empresas en Latam", elaborado por EY, revela los retos de las firmas peruanas para los próximos tres años. (Foto: Andina)
El estudio “Desafíos y tendencias para las empresas en Latam", elaborado por EY, revela los retos de las firmas peruanas para los próximos tres años. (Foto: Andina)
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Mayumi García
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Ante un entorno cambiante por factores exógenos y endógenos, las empresas se ven obligadas a seguir revisando sus estrategias y prioridades. Al respecto, la cuarta edición del estudio “Desafíos y tendencias para las empresas en Latam 2026”, elaborado por EY, recoge la percepción de 1,988 ejecutivos de distintos sectores sobre los principales retos que deberán afrontar sus organizaciones. En el caso peruano, participaron 128 directivos.

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