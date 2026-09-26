El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Albert Pena / Ronald Peña R / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Albert Pena / Ronald Peña R / EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que habló con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en Nueva York.

Asimismo, el mandatario ensalzó la cooperación en materia petrolera y aseguró que, gracias a ella, “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.

Trump y Rodríguez se reunieron por primera vez el pasado martes en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU.

El mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reivindicó el acuerdo petrolero con Estados Unidos firmado el pasado 28 de agosto como uno de los "más grandes jamás suscrito". (EFE/ Ángel Colmenares)
La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reivindicó el acuerdo petrolero con Estados Unidos firmado el pasado 28 de agosto como uno de los "más grandes jamás suscrito". (EFE/ Ángel Colmenares)

“En Venezuela habrá elecciones”

El miércoles, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez anunció que «en Venezuela habrá elecciones», aunque no ofreció detalles sobre una fecha ni un calendario electoral.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró Rubio.

El pacto ha despertado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Con información de EFE

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