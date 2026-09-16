Bandera de Venezuela. (Foto: Bloomberg)
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Redacción Gestión
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A pesar de mejoras “limitadas”, el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece “intacto”, alertó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.

“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.

Luces y sombras

Leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los “colectivos”, fuente permanente de intimidación y violencia, alerta la misión de tres expertos.

En la parte positiva, la misión observó este año una disminución significativa de las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, así como “un margen algo mayor” para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.

EE.UU. ante la ONU: Venezuela es un narcoestado violento (VIDEO)
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Persisten las torturas

En cambio, la misión ha seguido documentando patrones de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos, citando casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (un método apodado «la máquina del tiempo») en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I.

En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la misión denunció el confinamiento de personas en celdas similares a fosas subterráneas, así como privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes.

En total la misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, mientras cientos de personas siguen expuestas a «condiciones de detención deplorables», que en algunos casos han tenido como consecuencia la muerte bajo custodia de presos por malos tratos o falta de atención médica.

Aunque unas 200 de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos denunciadas en los últimos 12 meses se produjeron antes de la captura de Maduro, tras el 3 de enero la misión ha identificado un patrón recurrente de arrestos de corta duración para intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros actores.

, advirtió la presidenta de la misión.

El canadiense Alex Neve, quien junto a Macher y a la mexicana-argentina María Eloísa Quintero completa la misión, pidió a la luz del informe que Estados Unidos y otros «actores influyentes» intensifiquen sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela.

No obstante, esos actores deben asegurarse de que sus acciones «no contribuyan a más violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales», agregó.

Venezuela es un país golpeado por sanciones y enfrenta la peor crisis de su historia reciente. (Foto de archivo: Federico Parra/ AFP)
Venezuela es un país golpeado por sanciones y enfrenta la peor crisis de su historia reciente. (Foto de archivo: Federico Parra/ AFP)

Estudio profundo de los “colectivos”

Junto al informe sobre 2026, la misión presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU otro centrado en el funcionamiento de los grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, donde concluye que no son organizaciones marginales o periféricas, sino «parte central del aparato represivo estatal».

, indicó este informe.

La relación con instituciones del Estado, añade, está probada con la incorporación de integrantes de esos colectivos en la Policía Nacional Bolivariana, o, a la inversa, con la llegada a esos grupos civiles de miembros retirados o en activo de las fuerzas armadas y de seguridad.

Con información de EFE

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