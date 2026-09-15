Los responsables de la política monetaria elevaron las penalizaciones para los bancos que no cumplan con el requisito de reservas obligatorias, o un porcentaje de los depósitos que deben mantener en el banco central. También aumentaron las tasas de depósito y algunas tasas de crédito, entre otras medidas publicadas por la autoridad monetaria en la Gaceta Oficial con fecha del viernes y que fueron distribuidas a participantes del mercado el martes.

Las nuevas reglas forman parte de un esfuerzo por endurecer la política monetaria ante la expectativa de un mayor gasto fiscal y en momentos en que el banco central vende menos dólares en el mercado cambiario oficial. Síntesis Financiera, una firma de consultoría financiera con sede en Caracas, estima que esas ventas, financiadas mediante exportaciones de petróleo, caerán 21% en septiembre.

“Se intenta proteger el frente cambiario sacrificando todavía más el crédito, precisamente cuando la economía necesita financiamiento”, escribió el economista y consultor Asdrúbal Oliveros en X durante el fin de semana. “El problema es el costo de esa estrategia, como siempre”.

La brecha cambiaria en Venezuela se reduce por debajo del 20% | El país ha destinado miles de millones de dólares a estabilizar la moneda.

Representantes del gobierno venezolano no respondieron a una solicitud de comentarios.

Venezuela ha estado inyectando miles de millones de dólares en el mercado para estabilizar su debilitada moneda, especialmente desde que fuerzas de Estados Unidos capturaron al expresidente Nicolás Maduro a comienzos de enero, lo que alimentó la incertidumbre sobre el futuro de una economía con problemas de liquidez. La administración Trump ha estado supervisando el acceso del país a los ingresos por ventas de petróleo, parte de los cuales se canaliza a través de bancos locales y se vende a empresas y particulares.

El banco central ha vendido US$ 11,000 millones en el mercado cambiario local este año, según Síntesis Financiera, lo que ha ayudado a reducir a menos de 20% la brecha entre el tipo de cambio fijado por el gobierno y el precio de los dólares en el mercado paralelo.

“Es un ritmo insostenible”, escribieron los analistas de la firma en el informe, y agregaron que los US$ 11,000 millones equivalen a 58% de las exportaciones petroleras. “La cifra es casi idéntica al ingreso fiscal petrolero y no deja holgura para atender otros usos de divisas del sector público”.