El edificio del Banco Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el viernes 1 de octubre de 2021.
El edificio del Banco Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el viernes 1 de octubre de 2021.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El Banco Central de Venezuela está tomando medidas para reducir la liquidez en el sistema bancario con el objetivo de respaldar al bolívar antes de un esperado aumento del gasto del gobierno.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.