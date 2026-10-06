La Sociedad Peruana de Hidrocarburos informó que pese al ligero repunte mensual la producción de petróleo continúa por debajo de los niveles registrados hace un año. Foto: EFE.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos informó que pese al ligero repunte mensual la producción de petróleo continúa por debajo de los niveles registrados hace un año. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en el mes de septiembre de 2026, lo que, si bien significó un leve crecimiento respecto al mes anterior, en términos interanuales representó una disminución de 6.9%.

Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto con 11.612 MBPD; el Lote X con 9,084 MBPD (Piura) y el Lote 8 con 4.334 MBPD, (Loreto). Por otro lado, los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros.

Trump consideró que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo podría contribuir a reducir los precios de la gasolina. Foto: EFE.
Trump consideró que la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo podría contribuir a reducir los precios de la gasolina. Foto: EFE.

De otro lado, la producción de gas natural experimentó un ligero aumento en el mes de análisis, al pasar de 1,639 millones de pies cúbicos por día (MMCFD) en agosto a 1,643 MMCFD en septiembre del 2026. Respecto al mismo mes del año pasado se observa una disminución de 10%.

En este escenario, los lotes que reportaron mayor crecimiento de producción fueron: Lote 88 con 1,034 MMCFD, Lote 56 con 325 MMCFD y Lote 57 con 213 MMCFD, todos ubicados en Cusco.

Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, los resultados de septiembre muestran que, pese al ligero repunte mensual, la producción de petróleo continúa por debajo de los niveles registrados hace un año. Esta tendencia evidencia la necesidad de impulsar nuevas inversiones en exploración y desarrollo de nuestros recursos, pero también de avanzar en la masificación del gas natural para que más hogares, comercios e industrias puedan acceder a una energía más competitiva. Ambos desafíos son fundamentales para fortalecer la seguridad energética del país y aprovechar de manera responsable nuestro potencial hidrocarburífero.

TE PUEDE INTERESAR

Renuncia el ministro de Petróleo de Irán y Pezeshkian designa un interino
EE.UU. saldrá de Irán a menos que se quede con su petróleo como en Venezuela, dice Trump
Créditos hipotecarios: ¿subirán tasas de interés por alza del petróleo a US$ 100?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.