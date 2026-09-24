El parqué neoyorquino arrancó en rojo debido a la incertidumbre entre los inversores sobre la salud de la economía global. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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El retorno de la volatilidad en el mercado de bonos reavivó la aversión al riesgo, mientras las acciones caían por el temor a que los elevados precios del petróleo aviven la inflación y obliguen a la Reserva Federal a subir las tasas.

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