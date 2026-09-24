A medida que se profundizaba la venta de Treasuries de largo plazo, el rendimiento de los bonos a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2004. El movimiento golpeó a las acciones y el S&P 500 estuvo cerca de borrar su avance de septiembre. El crudo Brent superó los US$ 107 después de moderar brevemente su repunte tras un reporte de que EE.UU. e Irán exploran un acuerdo por etapas para reactivar el estrecho de Ormuz. El dólar avanzó.

Los inversionistas exigen una mayor compensación para mantener bonos a medida que se intensifican las preocupaciones por una inflación persistente, el gasto público y el fuerte aumento del endeudamiento corporativo destinado a financiar el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. En este contexto, los mercados monetarios ya descuentan por completo tres alzas de tasas de la Fed durante el próximo año.

“Estamos claramente encaminados hacia rendimientos más altos en este entorno”, dijo Byron Anderson , de Laffer Tengler Investments. “Las alzas de tasas no solucionan Irán, el petróleo, el auge de la IA ni la inflación. Sí elevan los costos de financiamiento para todos los demás participantes del mercado, lo que eventualmente afectará al empleo y al consumidor si la Fed se vuelve agresiva”.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping reconocieron su intensa competencia en inteligencia artificial al iniciar una visita de Estado. Ambos países acordaron extender su tregua comercial por unos dos meses, hasta el 10 de enero.

Los operadores también analizaron comentarios de funcionarios de bancos centrales. La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson , se sumó al grupo de autoridades que señalan que podrían ser necesarias nuevas alzas para asegurar que la inflación vuelva a la meta. Su colega de Nueva York, John Williams , señaló que a la Fed todavía le queda “mucho trabajo por hacer” para enfrentar las presiones sobre los precios.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo que la economía enfrenta una serie de shocks de oferta, lo que aumenta la posibilidad de que se arraigue una mentalidad inflacionaria. Su homólogo de Richmond, Tom Barkin, señaló que una amplia gama de persistentes presiones de costos ha elevado el riesgo de que la inflación se vuelva más arraigada.

“Si bien el sólido crecimiento económico y los saludables fundamentos corporativos sugieren que las tasas de interés aún no son lo suficientemente restrictivas como para descarrilar la expansión, el rápido aumento de los rendimientos y la elevada volatilidad del mercado de bonos están creando un obstáculo más significativo para las acciones”, dijo Angelo Kourkafas , de Edward Jones.

Cualquier alivio de las tensiones geopolíticas que ayude a reducir la presión sobre los precios de la energía podría contribuir considerablemente a estabilizar el mercado de bonos, según Kourkafas. Hasta entonces, cree que probablemente persistirá la presión al alza sobre los rendimientos mientras sigan elevadas las expectativas de un mayor endurecimiento de la Fed.

“El aumento de los rendimientos y los mayores precios del petróleo están poniendo a prueba la resistencia del mercado, pero el fuerte impulso económico y el crecimiento generalizado de las ganancias siguen siendo poderosas fuentes de apoyo”, agregó.

Acciones

El S&P 500 bajó 0,2% a las 2:05 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 0,4%

El promedio industrial Dow Jones bajó 0,5%

El índice MSCI World bajó 0,4%

Divisas

El Bloomberg Dollar Spot Index subió 0,4%

El euro bajó 0,2% a US$1,1363

La libra esterlina bajó 0,2% a US$1,3207

El yen japonés bajó 0,4% a 158,97 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin bajó 0,3% a US$83.969,26

Ether bajó 0,3% a US$2.662,83

Bonos

El rendimiento de los Treasuries a 10 años subió seis puntos básicos a 5,17%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subió cuatro puntos básicos a 3,60%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subió tres puntos básicos a 5,38%

El rendimiento de los Treasuries a dos años se mantuvo prácticamente sin cambios en 4,90%

El rendimiento de los Treasuries a 30 años subió siete puntos básicos a 5,46%

Materias primas