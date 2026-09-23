La tasa de los títulos de referencia subió el miércoles hasta 20 puntos básicos, al 5.03%, alcanzando su nivel más alto de la jornada después de que una subasta por US$ 70,000 millones de deuda a ese plazo registrara una demanda sorprendentemente débil. El rendimiento superó el máximo del 4.99% registrado en 2023, durante el punto álgido del ciclo de alzas de la Fed para contener la fuerte inflación.

Las expectativas de un endurecimiento de la política monetaria aumentaron el miércoles después de que los indicadores preliminares de septiembre de S&P Global sobre la actividad manufacturera y de servicios de EE.UU. se ubicaran por encima de las estimaciones. Eso añadió presión al mercado de bonos, mientras la venta de títulos a cinco años registró el rendimiento de subasta más alto desde 2006.

“La presión está empezando a acumularse en el tramo corto de la curva de rendimientos”, señaló Christophe Boucher, director de inversiones de ABN AMRO Investment Solutions. Los datos económicos del miércoles permitirán a la Fed “redoblar” su postura restrictiva, señaló.

Rendimientos a cinco años superan el 5% | Costos de financiamiento subieron por más apuestas a subidas de Fed

La venta masiva elevó los rendimientos en todos los plazos en más de 10 puntos básicos, mientras la tasa a 10 años subió casi 17 puntos básicos, al 5.13%, su nivel más alto desde 2007.

Las autoridades de la Fed decidieron por unanimidad la semana pasada elevar las tasas por primera vez desde 2023, llevando la tasa de fondos federales de referencia a un rango de 3.75%-4%, una medida que, según el presidente Kevin Warsh, retiró una “dosis de estímulo”. Los operadores apuestan por cuatro alzas adicionales durante los próximos 12 meses.

Las autoridades se muestran cada vez más preocupadas por una inflación que no ha regresado a la meta del 2% en cinco años y medio, y algunos funcionarios advierten de presiones sobre los precios que parecen persistentes mientras las tensiones mundiales mantienen elevados los costos de la energía. Todo ello ocurre en un contexto de fortaleza del mercado laboral estadounidense.

La venta masiva de bonos aumenta la importancia del programa ampliado de recompras del Departamento del Tesoro, anunciado a mediados de agosto después de que los rendimientos de largo plazo subieran a máximos de varios años que desde entonces han sido superados. La segunda operación bajo la ampliación, dirigida a deuda con vencimientos de entre 20 y 30 años, está prevista para el jueves.

Los rendimientos de referencia a 20 y 30 años ampliaron sus avances después del anuncio de que el objetivo de recompra —que los funcionarios habían señalado previamente que al menos se duplicaría a US$ 4,000 millones— será de US$ 6,000 millones, el mismo monto que en la primera operación ampliada del 10 de septiembre. El rendimiento a 30 años cotizó en 5.40%, su nivel más alto desde 2007.