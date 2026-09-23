El edificio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Washington.
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Agencia Bloomberg
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El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años superó el 5% por primera vez en casi dos décadas, después de que sólidos datos económicos de Estados Unidos llevaran a los inversionistas a prepararse para una serie de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal.

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