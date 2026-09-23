La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, anunció esta mañana una serie de medidas orientadas a recuperar la capacidad de atención de la institución, mejorar sus servicios y colocar al asegurado en el centro prioritario de la gestión

En el ámbito financiero y administrativo, la titular de EsSalud informó que, tras el sinceramiento de las cifras de la institución, se identificó un déficit y una deuda cercana a los S/ 4,500 millones.

Refirió que encontró una estructura administrativa con duplicidad de funciones y una organización matricial que concentra una importante carga burocrática, por lo que anunció el inicio de un proceso de reorganización para fortalecer la labor asistencial.

Como parte de las primeras acciones, dispuso reducir el número de asesores de 15 a 5 y anunció una evaluación de las contrataciones administrativas. En esa línea, precisó que la disposición relacionada con la reducción de locadores por órdenes de servicio está dirigida al personal administrativo y se evaluará cada caso.

Aclaró que el personal asistencial contratado bajo esta modalidad, incluidos quienes tienen pagos pendientes, no está comprendido en dicha medida.

La reorganización también contempla una revisión de los procesos de contratación, compras, medicamentos y equipamiento, con el acompañamiento de la Contraloría, informó la Agencia Andina.

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Tomas señaló que solicitará un control correctivo y que, de corresponder y dentro del marco legal, se evaluará la redistribución de bienes para garantizar que los recursos lleguen donde más se necesitan.

Asimismo, informó que se viene trabajando en alternativas para descentralizar la atención quirúrgica, especialmente en traumatología, urología y oftalmología.

El reto de Tomas

“Mi principal objetivo es asumir este gran reto, que es difícil y complejo, con el compromiso y el respaldo de todo el personal que durante años ha entregado su esfuerzo a EsSalud. Nuestro centro siempre será el asegurado y su derecho a recibir una atención oportuna, segura y de calidad. Vamos a revalorar EsSalud, recuperando la confianza y fortaleciendo la institución”, afirmó Tomas.

Como parte de esta nueva etapa, la titular de EsSalud anunció la humanización de la atención mediante el acompañamiento de familiares las 24 horas del día a los pacientes hospitalizados, medida que busca contribuir especialmente a la recuperación de las personas más vulnerables.

Precisó que las redes prestacionales de Sabogal, Almenara y Rebagliati ya implementaron esta disposición en las áreas de hospitalización pediátrica, destacando que con gestión y compromiso es posible generar cambios en beneficio de los pacientes.

PADOMI en reevaluación

Otro de los servicios que será fortalecido es el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI). La presidenta ejecutiva señaló que el programa se encuentra en proceso de reevaluación y que se requieren cambios para garantizar visitas médicas oportunas y atención directa en los domicilios.

Explicó que el fortalecimiento de esta estrategia permitiría atender adecuadamente a los pacientes en sus hogares y contribuir a reducir la presión sobre los servicios de emergencia y consulta externa.

En materia de equipamiento y productividad, informó que se identificó que cuatro tomógrafos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen se encuentran inoperativos, por lo que se dispuso evaluar su pronta reparación, considerando que el alquiler de estos equipos puede representar un mayor costo para la institución.

Presidenta ejecutiva de EsSalud dispuso reducir el número de asesores de 15 a 5 y anunció una evaluación de las contrataciones administrativas. (Foto: Andina)

Evaluación de los horarios de atención

También anunció una evaluación de los horarios de atención y de la producción y productividad del personal en consultorios, salas de operaciones y hospitalización, con el objetivo de aprovechar mejor la capacidad instalada y mejorar los procesos asistenciales.

Finalmente, informó que presentará ante el Congreso, el próximo 29 de setiembre, la información que viene siendo verificada sobre la situación financiera y de recursos humanos de EsSalud.

Bono por cierre de pliego

Con respecto del laudo arbitral que reconoce un bono por cierre de pliego de S/ 4,200 para trabajadores sindicalizados que cumplían con las condiciones establecidas, y cuyo costo para la institución bordea los S/ 90 millones, agradeció a la FED-CUT por levantar el paro programado.

Precisó que, debido a la situación financiera de EsSalud, se acordó realizar el pago en dos partes. “No puedo permitir que nuestros asegurados, quienes realizan sus aportes, no reciban una atención oportuna y segura. Esa es mi razón de ser”, enfatizó.

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Coordinaciones con Minsa frente al FEN

Frente al Fenómeno El Niño, indicó que EsSalud coordinará acciones con el Ministerio de Salud para fortalecer la respuesta en las regiones del norte.

La presidenta ejecutiva señaló que se evalúa la suscripción de convenios y el desplazamiento oportuno de recursos hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, regiones que podrían resultar afectadas.

Para reforzar esta respuesta, la institución cuenta con el Hospital Perú y la Gerencia de Oferta Flexible, cuyos equipos podrán desplazarse a las zonas que lo requieran.

Además, se evaluará, mediante la Ley de Emergencia, la contratación de personal asistencial bajo la modalidad de emergencia sanitaria, indicó.

Tomás también destacó la importancia de articular esfuerzos con el Minsa y otras instituciones para responder de manera oportuna ante eventuales emergencias.

Asimismo, la funcionaria informó que, ante una eventual emergencia, se contará con el apoyo de Estados Unidos, a través de un buque hospital de la Marina de Guerra de ese país, que permitirá reforzar la capacidad de atención médica en las zonas que lo requieran.

A ello se suma la experiencia y capacidad operativa del buque Paita, de EsSalud, que ya fue utilizado durante el Fenómeno El Niño de 2019 y constituye una alternativa para acercar los servicios de salud a las poblaciones afectadas, acotó.