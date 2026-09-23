EsSalud. (Foto: Andina)
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que EsSalud y la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú (FED-CUT) suscribieron un acuerdo que deja sin efecto la huelga nacional de 24 horas anunciada para este miércoles.

“Estamos demostrando que el diálogo sí produce resultados. El Ministerio de Trabajo debe ser la casa del diálogo: un espacio donde las diferencias se atiendan con responsabilidad y se transformen en acuerdos que protejan los derechos laborales y garanticen la continuidad de los servicios”, destacó el ministro de trabajo Juan Sheput.

Como primera medida, EsSalud acordó cumplir con el pago de la bonificación por cierre de pliego establecida en el laudo arbitral del 2019. El abono se realizará durante los meses de octubre y noviembre del 2026 y priorizará el pago si la institución cuenta con los recursos antes de la finalización de cada mes.

EsSalud. (Foto: GEC)
EsSalud. (Foto: GEC)

Diálogo continuará

En respuesta a los compromisos alcanzados, la organización sindical dejó sin efecto la huelga nacional de 24 horas que se iba a realizar el 23 de septiembre, asegurando la continuidad de las actividades y evitando que la medida afectara la atención de los asegurados en todo el país.

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