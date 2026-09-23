El reglamento especifica que no cualquier inversionista podrá financiar estas operaciones.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) que contraten con el Estado tendrán una nueva alternativa para obtener liquidez antes de ejecutar un servicio o entregar un bien.

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