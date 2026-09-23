El vocero de McKinsey planteó que Perú debe elevar su tasa de crecimiento al 4%, de tal forma que en 2050 pueda alcanzar un PBI per capita similar al de Portugal, considerado un país de altos ingresos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El vocero de McKinsey planteó que Perú debe elevar su tasa de crecimiento al 4%, de tal forma que en 2050 pueda alcanzar un PBI per capita similar al de Portugal, considerado un país de altos ingresos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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No hay país en el planeta que no aspire a ser catalogado como una economía desarrollada. La pregunta del millón es qué hay que hacer para llegar a ese nivel. ¿Se tiene claro el camino en Perú?

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