Este martes 22 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con otros mandatarios de América Latina, entre ellos Keiko Fujimori, como parte de la agenda por la Asamblea General de la ONU.

Según medios internacionales, en esta reunión Trump alertó sobre el peligro de las organizaciones terroristas internacionales, a las que tildó de “fuerzas paramilitares violentas” que controlan territorios.

No obstante, reconoció que durante años estos cárteles han hecho la guerra, pero ahora “se la estamos haciendo a ellos”.

“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, enfatizó Trump, quien además presumió sobre su influencia en los triunfos electorales de algunos de sus aliados.

Trump se reunió con sus aliados políticos en América Latina, y resaltó su interés por acabar con organizaciones criminales transnacionales. Foto: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo.

Trump sostuvo esta reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei; José Antonio Kast (Chile); Daniel Noboa (Ecuador); Irfaan Ali (Guyana); Nasry Asfura (Honduras); Santiago Peña (Paraguay); Keiko Fujimori (Perú); y Luis Abinader (República Dominicana) , así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

A su turno, Keiko Fujimori dijo a Trump que el Perú se ha unido al Escudo de las Américas “con gran determinación y entusiasmo”, además de reconocer su liderazgo.

Este espacio de diálogo se dio después de que Donald Trump dijera en la Asamblea General de la ONU que usará la fuerza militar en Latinoamérica si “los intereses de Estados Unidos se ven amenazados”.

Con información de EFE.