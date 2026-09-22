En la Cámara de Diputados anida una moción de interpelación hacia el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, para que responda un total de 44 preguntas sobre temas vinculados a su cartera.

La moción fue presentada por legisladores de Ahora Nación, Juntos por el Perú y OBRAS; sin embargo, la diputada y vocera de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, criticó la medida por tratarse de un tema de agenda política promovida por agrupaciones de izquierda que frena al Ejecutivo.

“Lo que ellos quieren, sin duda alguna, es una agenda totalmente política que impida que Fuerza Popular, como partido de gobierno, pueda trabajar”, refirió a los medios.

Alegó Chacón que estas bancadas quieren “generar el caos y no el orden”.

En tanto, Alejandro Muñante (Renovación Popular) coincidió en que la interpelación se busca para obstruir las tareas del Gobierno, por lo que pidió a sus colegas enfocarse en problemas como El Niño y la inseguridad ciudadana.

“Creo que una interpelación al ministro no amerita en este sentido, bajo los argumentos que se plantean. Esto es parte de esas andanadas, de medidas obstruccionistas de algunos parlamentarios claramente definidos”, acotó.

Moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Chan, promovida por bancada de Ahora Nación, Juntos por el Perú y OBRAS. Foto. captura

Además, arremetió contra la moción de censura que se pretende impulsar contra el ministro del Interior, César Astudillo, dado que el cambio de autoridades “no resolverá el problema” de la criminalidad.

“Hace dos semanas atrás, el problema es Arriola, saquemos a Arriola para que la inseguridad baje. La inseguridad no ha bajado. Ahora nos proponen y nos dicen que hay que sacar a Astudillo”, añadió.

¿Qué quieren los diputados que buscan interpelar al ministro Chang?

En el pliego de preguntas que debería responder el ministro José Antonio Chang en caso se aprobase esta moción, figuran:

Crisis de la Universidad Nacional de Ucayali

Representación del Ministerio de Educación ante la SUNEDU

Archivo de la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de la SUNEDU

Idoneidad, integridad y debida diligencia en designaciones y nombramientos vinculados con el sector Educación —entre ellos, la excongresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, en la Derrama Magisterial y Diana Gonzáles en Pronabec—

Actuación del Ministerio de Educación ante hechos de relevancia institucional vinculados con la SUNEDU

Política del ministro respecto de la educación superior universitaria

Reglamentación de la Ley N.° 32581 y Dignificación del Magisterio Cesante

Cambio unilateral de régimen laboral y vulneración de derechos de docentes

Cambios anunciados en la currícula educativa

La moción de interpelación fue presentada por diputados de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación y OBRAS.