El ministro de Educación, José Antonio Chang, goza del respaldo absoluto de la presidenta Keiko Fujimori; aunque desde el Congreso hay posturas divididas respecto a su gestión. Foto: Alonso Chero
El ministro de Educación, José Antonio Chang, goza del respaldo absoluto de la presidenta Keiko Fujimori; aunque desde el Congreso hay posturas divididas respecto a su gestión. Foto: Alonso Chero
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Redacción Gestión
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En la Cámara de Diputados anida una moción de interpelación hacia el

La moción fue presentada por legisladores de Ahora Nación, Juntos por el Perú y OBRAS; sin embargo,

“Lo que ellos quieren, sin duda alguna, es una agenda totalmente política que impida que Fuerza Popular, como partido de gobierno, pueda trabajar”, refirió a los medios.

Alegó Chacón que estas bancadas quieren “generar el caos y no el orden”.

En tanto, A, por lo que pidió a sus colegas enfocarse en problemas como El Niño y la inseguridad ciudadana.

“Creo que una interpelación al ministro no amerita en este sentido, bajo los argumentos que se plantean. Esto es parte de esas andanadas, de medidas obstruccionistas de algunos parlamentarios claramente definidos”, acotó.

Moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Chan, promovida por bancada de Ahora Nación, Juntos por el Perú y OBRAS. Foto. captura
Moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Chan, promovida por bancada de Ahora Nación, Juntos por el Perú y OBRAS. Foto. captura

Además, , dado que el cambio de autoridades “no resolverá el problema” de la criminalidad.

“Hace dos semanas atrás, el problema es Arriola, saquemos a Arriola para que la inseguridad baje. La inseguridad no ha bajado. Ahora nos proponen y nos dicen que hay que sacar a Astudillo”, añadió.

¿Qué quieren los diputados que buscan interpelar al ministro Chang?

En el pliego de preguntas que debería responder el ministro José Antonio Chang en caso se aprobase esta moción, figuran:

  • Actuación del Ministerio de Educación ante hechos de relevancia institucional vinculados con la SUNEDU
  • Política del ministro respecto de la educación superior universitaria
  • Reglamentación de la Ley N.° 32581 y Dignificación del Magisterio Cesante
  • Cambio unilateral de régimen laboral y vulneración de derechos de docentes
  • Cambios anunciados en la currícula educativa

La moción de interpelación fue presentada por diputados de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación y OBRAS.

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