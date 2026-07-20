La bancada de Fuerza Popular informó que los senadores y diputados electos que residan en Lima, así como los congresistas reelectos, no recibirán la asignación por gastos de instalación para el inicio del nuevo periodo parlamentario.

A través de un pronunciamiento, el partido precisó que la decisión fue adoptada durante una sesión conjunta de senadores y diputados electos realizada el 10 de julio de 2026.

Según explicó, el acuerdo responde a que este beneficio debe destinarse únicamente a cubrir los gastos de los legisladores que deban trasladarse e instalarse por primera vez en Lima para ejercer la función parlamentaria.

La decisión de la bancada naranja fue adoptada durante una sesión conjunta de senadores y diputados electos. (Foto: Congreso)

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La agrupación política sostuvo que, en el caso de los parlamentarios que ya viven en la capital o que han sido reelegidos, no corresponde el pago de dicha asignación debido a que no afrontarán esos costos de instalación.

En ese sentido, Fuerza Popular señaló que con esta medida busca reafirmar su compromiso con la austeridad, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto por el dinero de todos los peruanos.