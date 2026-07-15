Fuerza Popular, partido de la presidenta electa Keiko Fujimori, evaluará tras la transferencia de poder si pide a la Contraloría auditar el gobierno de José María Balcázar, según señaló el vocero parlamentario en la cámara de diputados Arturo Alegría.

Alegría indicó que todo es sujeto de evaluación y que la decisión sobre una auditoría dependerá del informe que arroje el proceso de transferencia sobre la situación en que se recibe el Estado.

El congresista indicó que la prioridad del fujimorismo será activar mecanismos para evidenciar un cambio en la gestión estatal durante los primeros 100 días del gobierno de Fujimori.

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Asimismo, Alegría cuestionó que el gobierno de Balcázar continúe realizando cambios y nombramientos en altos cargos del Ejecutivo pese a que solo le quedan dos semanas de mandato ya las solicitudes de Fuerza Popular para que cese esas decisiones.

“No hay razón alguna para hacer nombramientos. Nos llama mucho la atención. Y seguro es un pago de favores”, señaló al El Comercio.

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Sobre el indulto a Pedro Castillo

Por otro lado, Alegría precisó que el presidente saliente no debe decidir sobre la situación legal de Pedro Castillo, quien ha solicitado indulto y gracia presidencial.

Recordó que Castillo fue condenado en noviembre a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, debido al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que terminó en su detención y vacancia.

“A título personal, el señor Balcázar no debe tomar una decisión de este tipo en medio de un proceso tan corto de gobierno”, indicó Alegría.

Finalmente, manifestó que la presidenta electa centrará su atención, al asumir el cargo, en combatir la inseguridad y enfrentar el fenómeno de El Niño, prioridades del próximo gobierno.