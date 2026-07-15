Fuerza Popular evaluará si pide auditoría a gobierno de Balcázar tras terminar transferencia. Foto: Fuerza Popular.
Fuerza Popular evaluará si pide auditoría a gobierno de Balcázar tras terminar transferencia. Foto: Fuerza Popular.
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Redacción Gestión
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según señaló el vocero parlamentario en la cámara de diputados Arturo Alegría.

sobre la situación en que se recibe el Estado.

El congresista indicó que la prioridad del fujimorismo será activar mecanismos para evidenciar un cambio en la gestión estatal durante los primeros 100 días del gobierno de Fujimori.

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Asimismo,

“No hay razón alguna para hacer nombramientos. Nos llama mucho la atención. Y seguro es un pago de favores”, señaló al El Comercio.

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Sobre el indulto a Pedro Castillo

Por otro lado,

Recordó que Castillo fue condenado en noviembre a 11 años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, debido al golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que terminó en su detención y vacancia.

“A título personal, el señor Balcázar no debe tomar una decisión de este tipo en medio de un proceso tan corto de gobierno”, indicó Alegría.

Finalmente, manifestó que la presidenta electa centrará su atención, al asumir el cargo, en combatir la inseguridad y enfrentar el fenómeno de El Niño, prioridades del próximo gobierno.

El congresista fujimorista, Arturo Alegría, precisó que el presidente saliente no debe decidir sobre la situación legal de Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
El congresista fujimorista, Arturo Alegría, precisó que el presidente saliente no debe decidir sobre la situación legal de Pedro Castillo. (Foto: Congreso)

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