La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno evaluará la emisión de decretos de urgencia para acelerar las acciones de prevención y respuesta frente al potencial impacto del Fenómeno El Niño, al considerar que esperar la aprobación de facultades legislativas podría retrasar la ejecución de medidas prioritarias.

“Vamos a pedir facultades, sí, pero entendiendo que tenemos un nuevo sistema bicameral y que las facultades podrían tomar mucho tiempo, se evaluará también la emisión de decretos de urgencia para no esperar que nos aprueben estas normas”, señaló.

Fujimori sostuvo que las labores de prevención en varias regiones del norte presentan un retraso y adelantó que su administración iniciará funciones el 28 de julio con un inventario de la maquinaria disponible en los gobiernos regionales y los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa y Vivienda. Indicó que parte de estos equipos se encuentra inoperativa por falta de mantenimiento, combustible o presupuesto para contratar operadores.

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Asimismo, informó que convocará al sector privado para colaborar en las labores preventivas y destacó que, si bien las proyecciones económicas para el país son favorables, el principal riesgo identificado es el impacto que podría generar El Niño sobre la población, la infraestructura y la actividad agrícola.

La mandataria electa también anunció que solicitará apoyo de la cooperación internacional. En ese sentido, precisó que tras reunirse con el embajador de Japón conoció la disponibilidad de ayuda humanitaria de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por lo que adelantó que su gobierno remitirá una solicitud formal apenas asuma funciones .

Respecto al sector pesquero, indicó que se fortalecerán los programas sociales para asistir a los pescadores artesanales afectados por el calentamiento del mar y señaló que se buscará repotenciar el Programa Nacional de Alimentación (Pronaa) para brindar apoyo inmediato. Además, adelantó que convocará a núcleos ejecutores y juntas de regantes para reforzar las acciones preventivas en las zonas de mayor riesgo.

Fujimori añadió que el estado de la maquinaria será evaluado durante los primeros días de su gestión y que, una vez concluido el diagnóstico, se determinará cuántos equipos podrán ser recuperados y si será necesaria la compra de nuevas unidades. Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos regionales y municipales a trabajar de manera conjunta, independientemente de su afiliación política, para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

Lima Metropolitana ofrece apoyo al Gobierno

Durante una actividad de inspección a las labores de limpieza y descolmatación en el río Rímac, junto a la presidenta electa, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, puso a disposición del próximo Gobierno la capacidad operativa y logística de la Municipalidad de Lima para fortalecer las labores de prevención, especialmente en las regiones del norte que podrían registrar los mayores impactos del Fenómeno El Niño.

Reggiardo indicó que la comuna ha distribuido 1,500 kits de ayuda humanitaria entre los 43 distritos de Lima, los cuales incluyen carpas, camarotes, implementos de cocina y raciones alimentarias. Asimismo, destacó la adquisición de 42 maquinarias durante la actual gestión, lo que permitió ejecutar trabajos de descolmatación y ampliar la capacidad hidráulica de los ríos Rímac, Chillón y Lurín como parte de las acciones preventivas.