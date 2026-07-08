Los alcaldes de Puno y Juliaca, Javier Ponce y Óscar Cáceres respectivamente, entregaron un documento con una lista de pedidos dirigidos a la presidenta electa, Keiko Fujimori, con la expectativa de que estos sean atendidos durante su próxima gestión.

Luego de reunirse con Fujimori, las autoridades indicaron que el primer pedido es la conformación de una comisión de investigación impulsada por la bancada de Fuerza Popular en el Congreso.

Esta comisión estaría orientada a esclarecer lo sucedido con las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte de fines de 2022 e inicios de 2023.

“Se ha solicitado que le dé la mirada al sur del Perú, en vista de que en estos últimos gobiernos no han sido atendidos”, señaló Javier Ponce, alcalde de Puno.

Otras demandas

Por su parte, el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, señaló que se le entregó a la mandataria una serie de demandas que aún no han sido atendidas en la región Puno.

Entre ellas se encuentra el proyecto integral de agua y alcantarillado de Juliaca, con el que la ciudad podría contar con agua y desagüe las 24 horas, solucionando un problema estructural de servicios básicos.

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Otra es la realización del Puerto Seco San Román, con el que se prevé aprovechar las ventajas estratégicas de la región de Puno en materia de comercio y tránsito internacional de mercancías, para impulsar el desarrollo económico local.

“Esperemos que tome acciones al tema de los problemas de Puno, son diversos. Se ha solicitado de que las instancias del Gobierno Nacional lleguen a la población puneña, pero no sólo que sea un saludo, sino que llegue con hechos a las fronteras principalmente y a todos los distritos de la región”, señaló Ponce.