Piden a Keiko Fujimori investigar muertes en protestas durante gobierno de Dina Boluarte. (Fotos: jorge.cerdan/@photo.gec)
Piden a Keiko Fujimori investigar muertes en protestas durante gobierno de Dina Boluarte. (Fotos: jorge.cerdan/@photo.gec)
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Redacción Gestión
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con la expectativa de que estos sean atendidos durante su próxima gestión.

Luego de reunirse con Fujimori,

Esta comisión estaría orientada a esclarecer lo sucedido con las muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte de fines de 2022 e inicios de 2023.

“Se ha solicitado que le dé la mirada al sur del Perú, en vista de que en estos últimos gobiernos no han sido atendidos”, señaló Javier Ponce, alcalde de Puno.

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Otras demandas

Por su parte,

Entre ellas se encuentra el proyecto integral de agua y alcantarillado de Juliaca, con el que la ciudad podría contar con agua y desagüe las 24 horas, solucionando un problema estructural de servicios básicos.

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Otra es la realización del Puerto Seco San Román, con el que se prevé aprovechar las ventajas estratégicas de la región de Puno en materia de comercio y tránsito internacional de mercancías, para impulsar el desarrollo económico local.

“Esperemos que tome acciones al tema de los problemas de Puno, son diversos. Se ha solicitado de que las instancias del Gobierno Nacional lleguen a la población puneña, pero no sólo que sea un saludo, sino que llegue con hechos a las fronteras principalmente y a todos los distritos de la región”, señaló Ponce.

Los alcaldes de Puno y Juliaca alcanzaron una serie de pedidos a la presidente electa durante uan reunión. | Foto: EFE/ Aldair Mejía
Los alcaldes de Puno y Juliaca alcanzaron una serie de pedidos a la presidente electa durante uan reunión. | Foto: EFE/ Aldair Mejía

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