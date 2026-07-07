La producción agropecuaria registró un resultado favorable durante mayo, impulsada por condiciones climáticas propicias y el crecimiento del 2.0% en el subsector pecuario, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El desempeño permitió mantener el abastecimiento de alimentos en los principales mercados del país.

Durante mayo, diversos cultivos mostraron un importante incremento en sus niveles de producción. Entre los de mayor crecimiento destacaron el maracuyá, con un avance de 78.7%, principalmente en Lima y Piura; el algodón rama, que aumentó 77.3% gracias a las cosechas en Ica, Lima y Lambayeque; el arroz cáscara, con un alza de 60.7% impulsada por Lambayeque, Piura y La Libertad; y la caña de azúcar, que creció 42.5% en La Libertad, Lambayeque y Áncash.

Asimismo, se reportaron incrementos en la producción de ajo (46.4%), arándanos (40.3%), uva (16.5%) y maíz amarillo duro (3.1%), tanto en regiones de la costa como de la sierra.

Avance del subsector pecuario

El subsector pecuario registró un crecimiento de 2.0% durante mayo, favorecido por una mayor producción de carne de pollo, leche cruda de vaca, porcino y vacuno.

Las condiciones climáticas favorecieron el crecimiento de diversos cultivos durante mayo, según el Midagri.

La producción de carne de pollo aumentó 2.4%, con un mayor dinamismo en Lima, La Libertad y Arequipa. En tanto, la leche cruda de vaca avanzó 2.5%, impulsada por Arequipa, Puno e Ica.

Por su parte, la producción porcina creció 3.9% debido a una mayor saca en Lima e Ica, mientras que la producción de vacuno registró un incremento de 1.2%, principalmente en Lima.

Balance entre enero y mayo

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, la actividad agraria mantuvo una trayectoria positiva. Dentro del subsector agrícola sobresalieron los incrementos del algodón rama (50.8%), palma aceitera (27.0%), arroz cáscara (26.0%) y caña de azúcar (25.7%), esta última favorecida por una mayor superficie cosechada.

En tanto, el subsector pecuario acumuló un crecimiento de 1.9% entre enero y mayo, sustentado en la mayor producción de carne de pollo (2.4%), leche cruda de vaca (2.4%), porcino (3.6%) y vacuno (1.3%).