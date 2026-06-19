La economía peruana crecería 3.2% este año, según estimaciones del BCP. En su reciente Reporte Trimestral Macroeconómico, señaló que mantuvo sus proyecciones pese a enfrentar dos importantes eventos adversos: el impacto de El Niño sobre actividades primarias como la agricultura y la pesca, y el golpe del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales del petróleo.

Es más, una su cálculo es revelador: “Mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PBI en 3.2% para 2026, a pesar de que los sectores agro y pesca (afectados ya por El Niño) presentarían, en conjunto, una caída incluso mayor a la del 2023 , cuando El Niño alcanzó condición de fuerte”.

Cabe recordar que recientemente, tal como informó Gestión, se “actualizaron” los pronósticos sobre El Niño: ahora sería de magnitud fuerte e incluso se extendería al verano del 2027.

Sin embargo, la entidad señala que el menor desempeño de los sectores primarios será compensado por el dinamismo de las actividades no primarias, las de mayor valor agregado, en un contexto donde la demanda interna avanzaría más de 5% y la inversión privada crecería a tasas de dos dígitos por segundo año consecutivo.

De hecho, el banco estimó que sin estos choques de oferta la expansión para este año habría alcanzado un incremento de alrededor de 4%.

Demanda interna toma la posta

Según el reporte, uno de los principales motores de la economía peruana sigue siendo la fortaleza de la demanda interna. Credicorp Capital atribuye este desempeño a la maduración del ciclo económico, a los elevados precios de exportación, a una mayor expansión del crédito y a expectativas económicas que permanecen en terreno optimista.

A ello se suma que el ratio de inversión privada respecto al PBI aún se mantiene por debajo de su promedio histórico entre 2005 y 2025. Para la firma, este indicador, junto con el amplio superávit en cuenta corriente, evidencia que la economía todavía tiene espacio para crecer a tasas más elevadas en los próximos años.

Inversión minera e infraestructura

El informe también destaca que existe margen para acelerar el crecimiento si se logra un mayor dinamismo en la inversión minera y en proyectos de infraestructura. No obstante, ello dependerá en buena medida de la capacidad que tenga la próxima administración para reducir trabas regulatorias y agilizar la ejecución de inversiones.

En ese escenario, los analistas consideran que el país podría aprovechar mejor el contexto externo favorable generado por los altos precios de exportación y por una mayor demanda vinculada a sectores estratégicos como la minería.

Perú mantiene crecimiento sólido, aunque riesgos climáticos siguen en el radar | (Foto: USI)

El Niño sigue siendo el principal riesgo

Pese al panorama favorable, Credicorp Capital advierte que el principal riesgo para la economía peruana sigue siendo la eventual ocurrencia de un Niño Costero fuerte o extraordinario durante el verano de 2027. La magnitud que alcance este fenómeno podría afectar nuevamente la producción agropecuaria, la pesca y diversas actividades económicas vinculadas a la oferta.

La preocupación surge en un contexto en el que los efectos de El Niño ya vienen golpeando a los sectores primarios y explican buena parte de la diferencia entre el crecimiento proyectado de 3.2% y el potencial de 4% estimado por la entidad financiera.

Inflación cerraría cerca de 4%

En materia de precios, el reporte prevé que la inflación cierre este año alrededor de 4%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), aunque reconoce que la reciente caída del petróleo tras la reducción de tensiones en Medio Oriente introduce riesgos a la baja para esa proyección.

Sin embargo, la entidad considera que aún existen elementos que podrían mantener las presiones inflacionarias. Entre ellos menciona la posibilidad de que el aumento de los costos de transporte termine trasladándose a otros componentes del índice de precios, así como la fortaleza de la demanda interna, que facilita el traslado de mayores costos hacia los consumidores finales.

¿Subirá la tasa de interés?

Bajo este escenario, Credicorp Capital estima que el BCR evaluará un eventual incremento de su tasa de referencia durante el segundo semestre del año. La decisión dependerá principalmente de la evolución de las expectativas de inflación y de la capacidad del mercado para absorber mayores costos sin generar presiones persistentes sobre los precios.

Finalmente, el reporte proyecta que el tipo de cambio cerrará 2026 en torno a S/ 3.20 por dólar, respaldado por los fundamentos macroeconómicos del país y por el favorable desempeño del sector externo.