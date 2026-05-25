El Perú se incorporó oficialmente a la Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), iniciativa internacional que promueve el fortalecimiento de las cuencas oceánicas y la gestión sostenible de los recursos marinos, consolidando así el compromiso del país con la gobernanza marítima y la protección de los ecosistemas marinos.

La adhesión a esta alianza representa un avance en el desarrollo de herramientas técnicas y metodológicas que permitirán optimizar la toma de decisiones sobre el ámbito marítimo nacional, mediante la integración de información económica, ambiental y social vinculada a los océanos.

A través de su participación en la GOAP, Perú podrá acceder a cooperación técnica internacional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las denominadas “cuencas oceánicas”, instrumentos que ayudan a medir el valor y el aporte de los océanos al desarrollo sostenible del país.

Mar peruano. Foto PCM

Asimismo, esta incorporación contribuirá al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Marítima 2019-2030 y de las acciones impulsadas por la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), especialmente en la elaboración del Producto Bruto Interno (PBI) Marítimo, considerado una de las metas estratégicas de dicha política nacional.

El ingreso a la GOAP fue impulsado por la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), que encabeza la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial.