Además, indica cuáles serán los siguientes pasos, por ejemplo, para fomentar la inclusión de más mypes nacionales en la industria naval, uno de los tantos frentes que “explotarán” con la entrada en operación del puerto de Chancay.

-¿Cuál fue la necesidad identificada para lanzar el programa de reinversión de utilidades para el sector textil y confecciones?

Lo que se busca es fortalecer el sector, a partir de una ley dada por el Congreso el año pasado. Hay que recordar que Perú está en el segundo puesto en exportaciones desde Latinoamérica, detrás de México, y somos el puesto 24 del mundo. Una de las necesidades es la renovación de equipos. Esta norma, a partir de ello, impactará en tres aspectos.

-¿Cuáles son?

Las utilidades generadas en este sector podrán se reinvertidas en maquinaria, equipos e instalaciones. El Estado reconocerá el 20% de esa inversión para ser deducido del Impuesto a la Renta (IR) si logran subir en 5% su producción.

Además, la ley ha establecido un régimen de depreciación acelerada. Cualquier equipo adquirido entre 2024 y 2025 lo pueden depreciar 33.33% cada año. O sea, en tres años estaría depreciado. Eso permite bajar la base imponible del IR. Entre 2026 y 2028 será hasta un 20%.

En este sector también hay alta informalidad. La ley da un incentivo. Si mañana una empresa contrata a una persona que en los últimos seis meses no ha estado en planilla, podrá deducir del IR el gasto que ha generado en ese trabajador.

-Con esos beneficios, ¿cuánto estima Produce que podrán generar las empresas del sector textil confecciones?

Habrá un aumento de más de S/ 1,300 millones en ventas anualmente. También calculamos que se generarán alrededor de 4,900 empleos formales adicionales y el Estado recaudará más de S/ 241 millones en IR. Claramente esta estrategia traerá beneficios en varios frentes.

-¿En exportaciones?

Estimamos US$ 7.6 millones anuales más.

-Con esa cantidad, ¿podríamos avanzar un poco más en el ranking exportador mundial del sector o acercarnos más al primer puesto regional?

Consolidaremos nuestro segundo lugar en Latinoamérica. México, el primero puesto, es un mercado bastante grande. Creemos que consolidaremos nuestra productividad y aprovechar lo que viene con el puerto de Chancay. Hay que preparar a las empresas para que usen el puerto.

-A raíz de ello, se habló de la posibilidad de apoyar a las mype para ingresar a la industria naval, ¿avanzó esta estrategia?

Las empresas deben cumplir protocolos de calidad. Por eso hemos lanzado el concurso Mipymes de Calidad para la Industria Naval a través de ProInnóvate la semana pasada. Son S/ 11 millones que usarán para que las empresas puedan obtener los ISO necesarios. Nosotros asumiremos los costos.

-¿Es a partir de ProInnóvate que se facilitará el ingreso de las mype a este negocio?

Sí, les daremos fondos no reembolsables para que puedan obtener los ISO 9001, 14001 y 45001.

-¿Qué requisitos deben presentar las empresas interesadas para postular?

Deben ya estar iniciadas en el sector productivo de la industrial naval, son algunos bienes en especial por manufacturar. Tienen que haber avanzado en los procesos. Para obtener los ISO hay que hacer procesos internos.

El financiamiento se hará en dos fases. La primera será un diagnóstico, por hasta S/ 4,500, para ver todo lo que falta para llegar al ISO. Luego viene una etapa de implementación. Destinaremos hasta S/ 60,000, según la certificación que se busque. Creemos que tendrá un gran impacto, ya lo hemos visto en otros concursos de ProInnóvate en torno a minería. A las empresas que logran los ISO se les abre un mundo de posibilidades.

-A partir de los S/ 11 millones disponibles, ¿cuántas empresas podrían ser ganadoras en este primer concurso?

Entre 180 a 200 empresas podrán ser beneficiadas con este programa.

-¿Harán más convocatorias de ProInnóvate para la industria naval?

Estamos preparando otro. Un asunto es la calidad, pero también necesitan comprar equipos para mejorar su productividad. Estamos diseñando un programa de garantías para adquirir esa maquinaría. Antes de fin de año deberíamos presentarlo.

-¿Hay algún otro ajuste normativo, programa o estrategia que estén por implementar respecto a lo que se viene con el puerto de Chancay?

En el último Consejo de Ministros se aprobó expandir por cinco años la vigencia de nuestro Programa Nacional de Diversificación Productiva. Una de sus funciones es dar asistencia técnica a los gobiernos subnacionales que busquen implementar parques industriales o mercados de abastos, que hoy se hacen sobredimensionados. Sacaremos lineamientos para optimizar los recursos del Estado.

Uno de los grandes problemas del país que es que, cuando una industria quiere instalarse en algún lugar, necesitan cambios de zonificación. Estamos haciendo un plan piloto en Chancay y Huaral para identificar esos espacios. Hemos logrado seleccionar 7,500 hectáreas en la zona de influencia del puerto para desarrollar industria. Eso estará en el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay.

-Dice que se ha renovado su vigencia, con lo importante que será el puerto para la economía peruana futura, ¿no debería ser permanente este programa?

Se harán las evaluaciones para ver la pertinencia de que así sea. Debemos cumplir toda una normativa interna sobre gestión pública. Hoy hemos fortalecido ese programa porque creemos que es un brazo importante para buscar espacios de desarrollo a nivel nacional.

Formalización en nivel récord

El viceministro Quispe señaló que este 2024 el Produce ha registrado sus mayores números en apoyo a la formalización empresarial. “Hemos logrado ya la formalización de más de 61,000 empresas”, indicó.

Aclaró que estos resultados son en base al trabajo del programa TuEmpresa, que fomenta la capacitación en el proceso de formalización con sus Centros de Desarrollo Empresarial, en asociación municipalidades y próximamente notarios.

“Los ayudamos a reducir el costo del proceso, con sus minutas y la reserva de razones sociales. Esas empresas han logrado ahorrarse más de S/ 10 millones”, aseguró.

Quispe comentó también que, a pesar de la alta ola de inseguridad que se vive en el país, este no es el primer factor que motiva el cierre de empresas en Perú. “Lo que vemos es que hay negocios que se constituyen o inician operaciones sin información. No hacen estudios de mercado, no tienen ni los productos mismos, ni siquiera prototipados”, señaló.

