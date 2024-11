Estamos a puertas de los días declarados no laborables a través del DS N° 110-2024-PCM, con ocasión a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Esta medida que abarca del jueves 14 al sábado 16 de noviembre, busca garantizar la organización y seguridad de este importante evento internacional.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante tener presente que un feriado, permite el goce del descanso remunerado. “Mientras el feriado es un descanso obligatorio en el cual no se requiere compensación, en los días no laborables los empleados deben recuperar las horas no trabajadas”, explica Jaime Zegarra, consultor del área laboral de Dentons Perú.

Así, en el sector público, la recuperación de horas deberá realizarse en los 15 días inmediatos posteriores a los días no laborables o en la forma que establezca cada entidad según sus necesidades. Para el sector privado, dicha compensación idealmente debe ser convenida entre las partes, pero a falta de acuerdo, será el empleador quien establezca el sistema de compensación. “Es fundamental que las empresas y sus colaboradores lleguen a acuerdos que permitan compensar las horas de manera adecuada y conforme a las necesidades de cada rubro”, comenta el experto en derecho laboral.

¿Corresponde pago adicional?

Conforme la legislación actual, sólo las labores ejecutadas en los días feriados dan lugar a una compensación económica adicional, siendo que ello no se encuentra previsto para las labores ejecutadas en los días no laborables.

“Así tenemos que, en caso un empleado labore durante un día no laborable, ello no genera la obligación de pago de una sobretasa a la remuneración devengada por dicha labor”, explica Zegarra. Es decir, quienes laboren en estas fechas recibirán el mismo salario sin incremento alguno.

Teletrabajo como alternativa

El decreto aplica para toda modalidad de trabajo; sin embargo, y a efectos de evitar el tránsito en las calles de Lima durante los días que dure la APEC, el teletrabajo puede ser una opción para algunas empresas, especialmente aquellas que buscan continuar sus operaciones sin interrupción.

Según recomendaciones recientes del Ministerio de Trabajo, las empresas tienen la facultad de implementar el teletrabajo unilateralmente durante días no laborables o en situaciones donde el acceso a los centros de trabajo está restringido. “Esta modalidad permite a las empresas mantener la productividad y adaptarse a las limitaciones de movilidad que pueden presentarse durante eventos de gran envergadura como la Cumbre APEC”, destaca Zegarra.

Servicios esenciales asegurados

A pesar de la suspensión de labores en los días señalados, las entidades del sector público y las empresas privadas que brinden servicios esenciales, como salud, electricidad, agua y telecomunicaciones, deberán mantener su operatividad regular. Esto garantiza que no haya interrupciones en este tipo de servicios durante el evento.

“La disposición de días no laborables específicos permite que los organizadores concentren esfuerzos en la logística y seguridad de un evento de esta magnitud, sin paralizar las actividades laborales en su totalidad”, afirma Zegarra.

La realización de la Cumbre APEC pondrá al Perú en el centro de atención internacional y representa una oportunidad para el desarrollo de políticas y acuerdos económicos que beneficiarán a la región Asia-Pacífico.

