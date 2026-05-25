Considerando que el Perú se encuentra altamente expuesto a riesgos de la naturaleza de gran magnitud, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha publicado un proyecto normativo que regula la oferta de los seguros paramétricos en nuestro país, ¿en qué consisten?

Dichas pólizas están mostrando un amplio desarrollo a nivel mundial como complemento a las coberturas de seguro tradicionales contra riesgos catastróficos, contribuyendo a mejorar la resiliencia económica y la capacidad de respuesta ante eventos extremos, según la superintendencia.

Un seguro paramétrico es una póliza que cubre ante eventos de la naturaleza (como terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones, heladas y otros) mediante parámetros físicos verificables que permiten medir de manera directa su intensidad (por ejemplo, la magnitud de un sismo o el índice de lluvias provisto por agencias especializadas).

SBS prepublicó proyecto sobre seguros paramétricos. (Foto: Andina)

A diferencia de los seguros tradicionales, este tipo de seguro no requiere verificar los daños físicos efectivamente ocurridos ni realizar un peritaje para activar el pago de la cobertura, dado que la indemnización se gatilla automáticamente cuando se alcanza o supera el parámetro establecido en la póliza una vez producido el evento.

Esta característica permite reducir los costos operativos, agiliza los tiempos de atención y facilita su acceso para personas que, por lo general, quedan fuera de los mecanismos tradicionales de aseguramiento.

El proyecto de norma de la SBS define elementos centrales como los parámetros, umbrales, agencias de datos, verificador y agente de cálculo -en caso sea necesario, según la complejidad del producto-. También formaliza las condiciones bajo las cuales un producto puede denominarse “seguro paramétrico” y la obligatoriedad de indicar ello en el nombre del producto.

Igualmente, se requiere que los parámetros estén respaldados por fuentes independientes, metodologías estandarizadas y una clara correlación con el riesgo cubierto, reforzando la objetividad y la transparencia del producto y promoviendo la reducción del riesgo base y riesgo reputacional que ello conlleva.

Se proponen responsabilidades críticas para las empresas de seguros: asegurar la idoneidad e independencia del verificador de datos y del agente de cálculo, documentar metodologías, justificar la selección de fuentes de información, mantener capacidades tecnológicas para el monitoreo continuo, implementar mecanismos que aseguren el pago oportuno y dar aviso del siniestro cuando se haya activado.

Perú se encuentra altamente expuesto a riesgos de la naturaleza de gran magnitud. (Foto: Enrique Cuneo/ GEC Archivo Histórico)

También se plantea reforzar la necesidad de una divulgación clara, incluyendo una guía del producto que explique su funcionamiento y se ponga a disposición del asegurado como parte de la documentación en la solicitud de seguro, además de la debida capacitación del personal, sea propio o mediante comercializador.

El proyecto se encuentra publicado en el portal institucional de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos) y estará disponible hasta el próximo 24 de junio para recoger los comentarios y sugerencias de la industria y el público en general.