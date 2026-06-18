Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron este jueves el levantamiento del bloqueo que restringía el tránsito de buques comerciales con destino y origen en Irán, luego de la firma del acuerdo impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto entre ambos países.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas estadounidenses dejaron de impedir el ingreso y salida de embarcaciones desde puertos y zonas costeras iraníes, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el mandatario.

“Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente”, señaló la entidad militar con sede en Florida.

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El Centcom precisó además que las fuerzas estadounidenses ya no obstaculizan el tránsito de embarcaciones hacia o desde puertos iraníes, una de las disposiciones incluidas en el memorando de entendimiento suscrito digitalmente por Trump e Irán durante una cena realizada el miércoles en el Palacio de Versalles, en Francia.

Buques comerciales vuelven a transitar hacia y desde puertos iraníes tras el levantamiento del bloqueo estadounidense. Foto: EFE.

No obstante, aunque indicó que las operaciones vinculadas al bloqueo han concluido, el organismo señaló que los “grandes buques” estadounidenses permanecerán desplegados en la zona para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

Desde la entrada en vigor del bloqueo, ordenado por Trump el pasado 13 de abril para aumentar la presión sobre Teherán, el Centcom reportó el desvío de 142 embarcaciones comerciales y la inmovilización de otras nueve por incumplir las instrucciones emitidas.

Acuerdo permite reabrir el estrecho de Ormuz

El anuncio se produjo tras la firma del nuevo acuerdo entre Washington y Teherán, que establece la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

El entendimiento también contempla el cese de las hostilidades en distintos frentes de conflicto, incluido el Líbano, donde Israel mantiene operaciones militares contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Irán.

De acuerdo con el memorando, Estados Unidos e Irán dispondrán de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo. Entre los temas pendientes figuran el programa nuclear iraní, el eventual alivio de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados.

Con información de EFE.