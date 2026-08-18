SpaceX comenzó a cotizar en bolsa el 12 de junio.
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Agencia Bloomberg
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Firmas que administran las fortunas de personas ultrarricas de América, Europa y Medio Oriente han invertido miles de millones de dólares en SpaceX, una muestra de su capacidad para acceder a algunas de las oportunidades de inversión más codiciadas.

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