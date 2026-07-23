Durante el Mundial, me preguntaron por qué la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) no cotizaba en bolsa; que era una máquina de hacer dinero; que sus ingresos crecían mundial tras mundial; que no tenía competencia en temas de fútbol; que, cada cuatro años, el planeta se detiene, la gente llena los estadios, todos ven los partidos por televisión, las marcas auspiciadoras hacen cola y todos consumen el producto fútbol a tasas crecientes.

En el Mundial 2026, los ingresos de la FIFA habrían superado los US$ 11,000 millones, elevando las ventas del período 2023-2026 (la FIFA mide su negocio cada cuatro años porque el Mundial representa la mayor parte de sus ingresos) a US$ 15,000 millones. Esto representa un crecimiento del 98 % frente al período 2019-2022, que incluyó el Mundial 2022. En este contexto, las ganancias operativas del período 2023-2026 podrían situarse alrededor de US$ 1875 millones, un 98 % más que las ganancias operativas del período 2019-2022, que ascendieron a US$ 945 millones.

¿No es cierto, acaso, que, si el fútbol se desarrolla, más personas jugarán, más personas lo disfrutarán, más personas se volverán hinchas de equipos y de selecciones, y más personas consumirán el “producto fútbol”?

Y, a medida que haya más acceso a internet en el mundo y que el deporte se promocione más en países como Estados Unidos, China e India, pueden incorporarse al mercado literalmente más de 1000 millones de nuevos espectadores para consumir el “producto fútbol”.

¿Cómo hacemos para participar de este éxito económico, me preguntaban?

Primero, debo enfatizar que la FIFA es una organización sin fines de lucro. Por tanto, no paga impuestos y redistribuye todas sus “ganancias operativas” —ingresos menos gastos— entre las federaciones deportivas de los 211 países asociados para el “desarrollo del fútbol a nivel global”. En teoría, la FIFA no es una empresa capitalista que tiene como objetivo maximizar el valor de la entidad de manera sostenida a través del tiempo, haciendo crecer sus ganancias poco a poco, año tras año, lustro tras lustro, década tras década. Al menos en teoría. En teoría, la FIFA tiene como objetivo el desarrollo del fútbol.

¿Pero, queridos lectores, acaso estos dos objetivos no pueden ir de la mano? ¿No es cierto, acaso, que, si el fútbol se desarrolla, más personas jugarán, más personas lo disfrutarán, más personas se volverán hinchas de equipos y de selecciones, y más personas consumirán el “producto fútbol”? ¿Y acaso no es cierto que, si esto ocurre, la FIFA tendrá más negocio y, por tanto, más ingresos y, si todo lo demás permanece constante, más “ganancias operativas”?

¿Estarían, además, dispuestos a hacer la entidad mucho más transparente? Las bolsas de valores y los inversionistas exigen esa transparencia. Creo que la respuesta es no. Parecen estar contentos con cómo van (y no van nada mal).

Podríamos, incluso, argumentar que, si la FIFA se convirtiera en una empresa con fines de lucro, podría ser más eficiente y desarrollar el fútbol más rápidamente y de mejor manera, para beneficio de todos: jugadores amateurs, jugadores profesionales, entrenadores, cuerpos técnicos, periodistas y millones de espectadores. El fútbol genera alegría, y a la gente le gusta consumirla.

Alguien podría señalar que las federaciones estarían en contra porque ahora tendrían que compartir las ganancias operativas que reciben de la FIFA con el Estado (tendría que pagar impuestos) y con los accionistas capitalistas. Que no les conviene. Pero este argumento podría ser rebatido.

En primer lugar, si la FIFA se convirtiera en una sociedad anónima, podría emitir acciones a favor de las federaciones de fútbol asociadas, pero también podría buscar nuevos accionistas que compraran acciones y aportaran capital.

Segundo, este capital podría ser invertido en proyectos que, justamente, hagan crecer los ingresos de la FIFA en el futuro de manera significativa y hagan que la torta de ganancias operativas sea mucho más grande. Si esto sucede, las federaciones —que seguirían siendo «accionistas»— podrían incluso recibir más dinero para sus actividades. La dilución es buena si el capital aportado por quienes compran acciones crea valor, elevando el valor fundamental de la entidad.

Podríamos, incluso, argumentar que, si la FIFA se convirtiera en una empresa con fines de lucro, podría ser más eficiente y desarrollar el fútbol más rápidamente y de mejor manera, para beneficio de todos.

Para que esto ocurra, los actuales dueños de la FIFA, las 211 federaciones de fútbol asociadas, tendrían que, primero, cambiar los estatutos para convertirla en una empresa con fines de lucro y, segundo, realizar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés de initial public offering) en el mercado.

Si fuera una oferta primaria, representaría un aporte de capital de inversionistas privados para financiar proyectos de la FIFA de gran envergadura, que esta no puede emprender por tener recursos escasos. Si fuera una oferta secundaria, las federaciones podrían vender una parte de sus acciones al mercado, haciendo un cash out.

Hice una valorización rápida revisando los estados financieros, asignándole una tasa de crecimiento muy conservadora, entre otros factores, y estimo que el valor fundamental de la FIFA, si pagara un impuesto del 30 % sobre las ganancias, podría estar alrededor de US$ 8,000 millones.

Al final, todo podría pasar, pero la pregunta clave es: ¿existe el incentivo para hacer un IPO o no? Si así funciona bien, ¿por qué cambiar? ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Necesita la FIFA mucho capital (como sí lo necesita SpaceX, por ejemplo) como para apostar por la creación de valor vía dilución de acciones, incluido el pago de impuestos? ¿Estarían, además, dispuestos a hacer la entidad mucho más transparente? Las bolsas de valores y los inversionistas exigen esa transparencia. Creo que la respuesta es no. Parecen estar contentos con cómo van (y no van nada mal).

Nota del autor. No estoy ni a favor ni en contra de que la FIFA cotice en bolsa. Simplemente reflexiono sobre el tema para presentar una lectura interesante.

Alberto Arispe es gerente general de Kallpa Securities SAB.