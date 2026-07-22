La BVL calcula que en el segundo trimestre las empresas que conforman su Índice Selectivo habrían logrado S/ 14,657 millones de utilidad neta conjunta. (Foto referencial: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El consenso de las principales sociedades de agentes de bolsa (SAB) coincide en que un sector habría sido el motor de resultados del segundo trimestre en la BVL, ¿de cuál se trata?

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