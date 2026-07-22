Nos referimos a la minería, por precios récord de metales que habrían impulsado márgenes y utilidades,

La BVL calcula que en el segundo trimestre las empresas que conforman su Índice Selectivo habrían logrado S/ 14,657 millones de utilidad neta conjunta, una marca histórica.

Esta cifra habría significado un alza de 78% frente al resultado del mismo periodo del 2025, y de 18% ante el trimestre anterior.

Dicho resultado habría implicado una aceleración en la generación de beneficios, pues en el primer trimestre de este año las ganancias crecieron 45% (en términos interanuales); y en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2025 lo hicieron en 50%, 12.8%, 11% y 66%, respectivamente. El ritmo de crecimiento solo es menor al del cuarto trimestre del 2024, cuando el avance fue de 100%.

Fuera de minería, la demanda interna habría mostrado señales de recuperación selectiva, especialmente en sectores financiero, cementero e infraestructura, añade la plaza limeña.

La minería habría sido el motor de resultados del segundo trimestre, según las SAB. Foto: Andina.

Minería

Southern Copper habría mantenido una sólida generación de utilidades, con márgenes ebitda superiores al 60%, apoyada en los altos precios del cobre y una producción estable.

Cerro Verde, por su parte, habría seguido mostrando una elevada capacidad de generación de caja por bajos costos operativos y eficiencia productiva.

Buenaventura habría presentado a su vez una mejora en resultados, pues habría recibido impulso de mayores volúmenes de producción y la contribución creciente de sus proyectos de expansión.

En tanto, Minsur se habría beneficiado de una producción estable en Mina Justa y de precios favorables del estaño, mientras que Volcan habría mostrado una recuperación gradual apoyada en mayores precios de metales básicos y preciosos.

Sector financiero

Asimismo, la BVL estima que el sector financiero habría mostrado resultados sólidos durante el trimestre de estudio. Ello habría sido respaldado por el crecimiento de colocaciones de crédito, la estabilidad en la calidad de la cartera de préstamos y menores presiones sobre el costo de fondeo.

Credicorp habría registrado utilidades superiores a S/ 2,000 millones, como reflejo de lo que habría sido una adecuada combinación entre crecimiento crediticio y control del riesgo.

En general, los analistas de las corredoras bursátiles señalan que los principales bancos habrían mantenido niveles de rentabilidad elevados, favorecidos por una economía doméstica más dinámica y un entorno monetario aún acomodaticio.

Consumo

La BVL indica también que el sector consumo habría mostrado una evolución favorable apoyada por la recuperación gradual del gasto de los hogares.

Alicorp habría registrado mejoras en ingresos, ebitda y utilidad neta, impulsada por lo que habría sido una recuperación de volúmenes de venta, eficiencias operativas y una mejor mezcla de productos en sus principales mercados.

Por su lado, InRetail habría continuado con resultados sólidos gracias al buen desempeño de sus divisiones de food retail y pharma, que habrían seguido impulsando el crecimiento consolidado del grupo, según la BVL.

Los analistas destacan, además, la capacidad que se habría notado en ambas compañías para preservar márgenes.

Energía

Las empresas de generación y distribución eléctrica habrían mantenido resultados resilientes. El catalizador habría sido los contratos de largo plazo y una demanda eléctrica estable, explica la plaza local.

Orygen habría logrado una mejora moderada en ingresos y ebitda impulsada por una mayor contribución de generación renovable e hidroeléctrica.

En tanto, Pluz Energía habría reportado una generación estable de caja y rentabilidad consistente, mientras que Engie habría continuado con márgenes sólidos apoyados por una adecuada gestión de costos y estabilidad operativa, señala la BVL.

Consumo. Compañías del sector se favorecen de la recuperación gradual del gasto de hogares. (Foto: Andina)

Recuperación

En el tercer trimestre, el sector construcción habría continuado mostrando señales graduales de recuperación. Cementos Pacasmayo y Unacem habrían elevado ingresos y ebitda apoyados por una demanda estable de autoconstrucción y mayor ejecución de proyectos de infraestructura a nivel nacional.

Ferreycorp habría seguido beneficiándose de la inversión minera y de la demanda por equipos, repuestos y servicios relacionados, por lo que habría mantenido márgenes operativos saludables.

En ese periodo, Aenza habría alcanzado una mejora relevante en ebitda y rentabilidad gracias al impulso de una mayor actividad en sus negocios de infraestructura y concesiones.

En conjunto, los resultados habrían reflejado una recuperación progresiva de la inversión y de la actividad económica doméstica, sostiene la bolsa limeña.

Demanda interna

Las utilidades de las empresas relacionadas con la demanda interna habrían alcanzado los S/ 3,628 millones, 8.7% por encima de los S/3,337 millones del año anterior, influenciadas por los mejores resultados de las empresas de infraestructura y consumo, según Kallpa SAB.

Añade que las utilidades del sector infraestructura habrían avanzado 65.6% por mayores despachos de cemento, mejores márgenes operativos de Pacasmayo y Ferreycorp, y una mejora en Aenza tras la escisión del negocio de ingeniería y construcción (E&C).

Repunte de construcción

Durante el segundo trimestre, las empresas mineras en la BVL habrían continuado con un desempeño sólido y dominado por el efecto precio, aunque con un menor impulso que en los primeros meses del año, según Intéligo SAB.

Así, las empresas extractivas habrían logrado “un buen desempeño en rentabilidad y márgenes” en el periodo de análisis. “En conjunto, el sector habría reflejado una adecuada capacidad de captura del ciclo alcista de los metales, en un escenario de optimización operativa”, afirmó.

La casa de bolsa señaló, además, que el sector construcción habría reportado un segundo trimestre de “gran crecimiento”, por el impulso de la inversión privada y la autoconstrucción. “El impacto negativo del tipo de cambio ya no habría sido suficiente para impedir el avance en todas las líneas (de construcción)”, sostuvo.

De acuerdo con Intéligo SAB, las utilidades de los sectores minería y construcción habrían crecido en 89.9% y 21% (interanual), respectivamente, entre abril y junio último.

En el sector consumo, la casa de bolsa solo analiza a Alicorp. Estima que sus beneficios netos habrían subido 8% interanual en el periodo de análisis.

Las que más ganaron

Las empresas que habrían amasado más utilidades en el segundo trimestre del 2026, dentro del índice selectivo de la BVL, son: Southern Copper (S/ 5,549 millones), Credicorp (S/ 2,048 millones), Cerro Verde (S/ 1,593 millones), Buenaventura (S/ 969 millones) y Minsur (S/ 929 millones), según estimados de la plaza local.