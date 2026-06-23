En detalle, Southern Peru Copper Corporation - Sucursal del Perú presentó una propuesta de mecanismos de participación ciudadana ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), previo a la presentación de la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Tía María.

LEA TAMBIÉN: Southern Perú asegura que Tía María no altera su plan y proyecta su primer cátodo en 2027

El documento, que detalla los referidos mecanismos de participación considerados para elaborar la Primera MEIA de Tía María, también revela las modificaciones que contemplan para el proyecto minero. Entre ellas, cambios orientados a optimizar el diseño y minimizar sus impactos ambientales, en línea con el desarrollo de las siguientes etapas de construcción y operación.

La primera MEIA de Tía María contempla la construcción de una línea aérea de transmisión de 69 kV de aproximadamente 25 kilómetros, que conectará la subestación Tía María con la planta desalinizadora en Mejía. Foto: Andina.

¿Qué cambios contempla Southern Copper en Tía María?

De acuerdo con la documentación de Southern Perú, las modificaciones que incluirán en la presentación de la Primera MEIA de Tía María se concentran en tres componentes: el sistema de suministro de agua desalinizada, la red eléctrica de 69 kilovoltio (kV) y la vía de acceso interno. Estos cambios, explica la empresa, buscan optimizar la operación minera y reducir impactos en zonas sensibles, como las Lomas de Cachendo (Islay, Arequipa) .

En el caso del abastecimiento de agua, la compañía considera modificar el trazado originalmente aprobado en el EIA de 2014, que contemplaba una línea de impulsión de cerca de 29 kilómetros atravesando sectores de las Lomas de Cachendo. Así, el nuevo recorrido partiría desde la planta desalinizadora ubicada en el fundo Chule, en Mejía, hasta la unidad minera en Pampa Cachendo, e incluiría tuberías para el transporte de agua industrial y una poza de almacenamiento impermeabilizada.

Asimismo, la minera proyecta construir una línea aérea de transmisión de aproximadamente 25 kilómetros para conectar la subestación Tía María con la planta desalinizadora. Esta infraestructura atravesará los distritos de Cocachacra y Mejía y contará con una faja de servidumbre de 16 metros de ancho.

La propuesta también considera la construcción de una vía interna de unos 21 kilómetros entre la carretera costanera Mollendo-Punta de Bombón y Pampa Cachendo, con el fin de facilitar el traslado de personal, equipos e insumos para la operación. Adicionalmente, la modificación incorpora medidas ambientales complementarias, entre ellas la ampliación de las áreas de refugio para flora y fauna y la reubicación de una de estas zonas en función de la delimitación actualizada de las lomas costeras.

¿Cómo se concretaría la participación ciudadana?

En términos de participación ciudadana, Southern Perú considera como área de influencia directa a los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, mientras que el área indirecta comprende Mollendo, Punta de Bombón e Islay.

Para informar a la población y recoger sus aportes, la empresa plantea la entrega de material informativo, difusión de contenido en radios locales, implementación de oficinas de información presenciales y virtuales, así como visitas guiadas a la unidad minera.

Asimismo, el documento destaca la ejecución de programas sociales vinculados a salud, educación, productividad agrícola y acceso a servicios, con el objetivo de fortalecer la relación con las comunidades del área de influencia. La implementación de estos mecanismos se realizará en un plazo aproximado de 10 días, una vez que el Senace apruebe la propuesta.