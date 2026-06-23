El proyecto de cobre Tía María avanza en su etapa de construcción en la provincia de Islay. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Una de las principales apuestas de Southern Copper en este 2026 es avanzar con la construcción del proyecto de cobre Tía María (Arequipa). Actualmente, la iniciativa registra un avance del 35% y la empresa espera terminar todo el ensamblaje y montaje de los distintos equipos en la segunda parte del próximo año para iniciar el proceso de producción. En ese contexto, ¿qué gestiones viene realizando la compañía para asegurar el cumplimiento del cronograma previsto?

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