Proyecto de cobre, Tía María, vuelve al centro de la palestra en Perú. Foto: TM.
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Redacción Gestión
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Tía María, el proyecto minero de cobre en Arequipa, está en el centro de la discusión. A inicios de abril, a la espera de que la empresa, Southern Perú, levante observaciones. Pero, hace solo unos días, la situación cambió y

Esta situación ha llevado a que grupos que no están a favor del proyecto convoquen a marchas para este viernes 24. Al respecto, el presidente del Perú, José María Balcázar, mencionó en Exitosa: “Esto está en un proceso de conversación, hay que escuchar a los actores [como los dirigentes]. Lo que ha faltado en este país, en todo tipo de contrato, es el diálogo. Se ha querido imponer contratos, negociaciones, licitaciones, sin consultar con los actores principales”.

Aunque se frenó su explotación, semanas después se le dio luz verde al proyecto. Foto: GEC.
Aunque se frenó su explotación, semanas después se le dio luz verde al proyecto. Foto: GEC.

En ese entonces, aún no se dimensionaba completamente el potencial del yacimiento, compuesto por dos depósitos en una zona desértica resguardada por una cadena montañosa.

Al ser consultado sobre si conocía que a Tía María se le había dado, finalmente, la autorización para iniciar trabajos, el mandatario mencionó que ello avanza desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pero insistió que aún con lo aprobado, se puede seguir conversando con los distintos actores.

“Nosotros vamos a escuchar. Si hay necesidad de mesas de diálogos, conversaciones, reuniones, vamos a promoverlo sin dificultad [...] La gente cree que porque se toma una decisión no se puede conversar más adelante, anotó Balcázar.

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