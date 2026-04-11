En los dos primeros meses del año, el Perú produjo 449,519 TMF de cobre. (Fuente: Andina)
En los dos primeros meses del año, el Perú produjo 449,519 TMF de cobre. (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
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El cobre es el metal estandarte del Perú, pero su producción camina despacio: en 2025, el país produjo 2.8 millones de toneladas métricas finas (TMF) del metal rojo, un crecimiento de solo 1.2%, pese a haber caído 0.7% el año previo, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La expectativa para los próximos años era que el país pueda acelerar este crecimiento con la suma de un proyecto clave como Tía María, de Southern Perú, en Arequipa. Si bien el proyecto podría seguir invirtiendo mientras se construye, ha quedado en vilo la posibilidad que entre en explotación.

El propio Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) habló al respecto. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP refirió sobre Tía María:

A esto se suma que otra mina cuprífera como Zafranal, de Teck Resources, también en la región del sur, recientemente quedó en espera después que la empresa pausara obras tempranas y decida reorganizar el proyecto en Arequipa.

Y, hace un año, , en Cajamarca.

Todo ello sucede cuando el mundo está gozando de los altos precios de los metales, mientras que Perú parece no aprovecharlos totalmente, como ya ha sido advertido por distintos analistas.

En los primeros 8 días de abril, el precio de este metal se ubicó en US$ 5.53 por libra. De hecho, en lo que va del 2026, el promedio es de US$ 5.75 por libra, por encima de los montos alcanzados en 2025 (US$ 4.51) y 2024 (US$ 4.15), solo por citar dos años previos.

En lo que va del 2026, el promedio es de US$ 5.75 por libra. (Imagen: Andina)
En lo que va del 2026, el promedio es de US$ 5.75 por libra. (Imagen: Andina)
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Las empresas que producen actualmente

En los dos primeros meses del año, el Perú produjo 449,519 TMF, un crecimiento de 2.9%. En total, son 10 empresas las que lo explicaron:

  1. Antamina
  2. Las Bambas
  3. Southern Perú
  4. Cerro Verde
  5. Anglo American Quellaveco
  6. Chinalco Perú
  7. Marcobre
  8. Antapaccay
  9. Hudbay Perú
  10. Shouxin Perú

Sin embargo, no necesariamente todas registraron un crecimiento a febrero de este año. Solo la Compañía Mineras Antamina (32.5%), Minera Las Bambas (9.4%), Compañía Minera Antapaccay (14.2%) y Minera Shouxin Perú (107.8%) produjeron más en el primer bimestre, respecto a similar periodo del 2025. Las demás, retrocedieron.

Es más, hay otros 36 titulares mineros, con minas más pequeñas, que produjeron 29,031 TMF, en conjunto, en los primeros dos meses del año, lo que significó una caída de 10.9%.

En las cifras del Minem también se muestra que son 15 los departamentos principalmente mineros de cobre. La producción del metal rojo se contrajo en 9 de ellos y en otro simplemente no se registró actividad. Contrariamente, lideraron Áncash, Apurímac, Cusco, Huánuco y Ayacucho.

Campamento Tía María. Foto: TM.
Campamento Tía María. Foto: TM.
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Cartera de proyectos en ajuste

Si retiramos a Tía María (US$ 1,802 millones) y a Zafranal (US$ 1,900 millones) de la cartera de proyectos con fecha clara para puesta en marcha (Yanacocha Sulfuros ya estaba fuera de esta lista), Perú se queda solo con:

  1. Optimización Cerro Verde (US$ 2,100 millones)
  2. Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones)
  3. Integración Coroccohuayco (US$ 1,500 millones)
  4. Trapiche (US$ 1,083 millones)
  5. Ampliación Ilo (US$ 1,354 millones)
  6. Los Chancas (US$ 2,600 millones)
  7. Michiquillay (US$ 2,500 millones)

Optimización Cerro Verde es el único proyecto con fecha 2026. Los demás van desde 2027 hasta 2032, es decir, el próximo Gobierno tiene el reto de impulsar su ejecución, sobre todo, si se toma en cuenta que .

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

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