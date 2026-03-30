Tía María es uno de los desarrollos cupríferos más relevantes en el sur del país y apunta a abastecer la creciente demanda global del metal.(Foto: Difusión)
Tía María es uno de los desarrollos cupríferos más relevantes en el sur del país y apunta a abastecer la creciente demanda global del metal.(Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La, especializada en tecnología y soluciones para la minería y con más de cuatro décadas de operaciones en Perú, firmó un contrato por 100 millones de euros (US$ 108 millones) con para el suministro de tecnología de extracción por solventes y electroobtención (SX-EW) en el , ubicado en Arequipa.

El encargo, registrado en la cartera del primer trimestre de 2026, contempla la implementación de plantas de extracción por solventes y electroobtención, que permitirá producir hasta 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre de alta pureza.

El alcance incluye filtros de doble capa, una máquina de despojamiento de cátodos y un sistema de captura de niebla ácida para minimizar el impacto ambiental. Metso ya ha completado la ingeniería básica de este proyecto. Asimismo, los servicios de asesoramiento en obra, la puesta en marcha y el suministro de repuestos también están incluidos.

“Nos entusiasma seguir colaborando con el equipo de Tia Maria en este importante proyecto que satisface la creciente. Nuestros equipos altamente experimentados brindarán asistencia en este proyecto, y se ofrecerá un apoyo integral a través de nuestra red de servicio local”, afirmó Eduardo Nilo, presidente de Metso para Sudamérica.

Desde la década de 1990, Metso ha suministrado más de 30 plantas de extracción por solventes y 20 plantas de electroobtención a clientes de la industria del cobre a nivel global.
Desde la década de 1990, Metso ha suministrado más de 30 plantas de extracción por solventes y 20 plantas de electroobtención a clientes de la industria del cobre a nivel global.
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Metso avanza con nuevas inversiones en Perú

A fines del año pasado, La estrategia se apoya en su reorganización de “Minerals Services”, dividida en servicios y repuestos, y “Minerals Consumables”. Esta última abarca piezas de desgaste, fabricación y logística.

En adelante, las oportunidades se concentran en proyectos brownfield y greenfield, con dinámicas distintas. En el aftermarket, el alto precio del cobre y oro impulsa mejoras en minas operativas. Esto permite ofrecer soluciones integradas en circuitos completos. En proyectos nuevos, las inversiones pueden oscilar entre US$ 50 millones y US$ 1,000 millones.

En el frente de inversiones, la planta de Lurín podría alcanzar cerca del 95% de utilización con mejoras operativas. Además, , con inversión cercana a 20 millones de euros, ampliará la capacidad de reparación. Este complejo permitirá atender equipos de gran tonelaje y diversificar servicios.

En innovación, Metso mantendrá una inversión anual de entre 100 y 200 millones de euros en I+D. El foco estará en tecnologías más sostenibles, compactas y eficientes, con menor consumo de agua y energía. También apunta a la carbono neutralidad hacia 2030. A la par, continuará expandiendo servicios en campo y exportando talento peruano a la región.

DATOS CLAVES.

  • Cobre. Tía María es uno de los desarrollos cupríferos más relevantes en el sur del país y apunta a abastecer la creciente demanda global del metal.
  • Plantas. Desde la década de 1990, Metso ha suministrado más de 30 plantas de extracción por solventes y 20 plantas de electroobtención a clientes de la industria del cobre a nivel global.
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