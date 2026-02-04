En los últimos días, Southern Perú (Grupo México) presentó diferentes proyectos de inversión en el país. De forma paralela, la compañía envió a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) su último reporte de estados financieros correspondiente a 2025. ¿Qué resultados obtuvo la operación peruana del grupo en el ejercicio previo?

La subsidiaria cerró el año con una ganancia neta de US$ 2,029.2 millones, cifra que representa un crecimiento de 39% frente a los US$ 1,454.7 millones obtenidos en 2024 . De acuerdo con el reporte, el resultado estuvo respaldado tanto por un mayor volumen de ventas de cobre (+0.4%), plata (+16.6%) y molibdeno (+12.2%), como por mejores precios internacionales de estos metales.

El impulso fue aún más notorio hacia el cierre del año. Solo entre octubre y diciembre de 2025, la utilidad neta ascendió a US$ 574.6 millones, más del doble de los US$ 240.0 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. El salto respondió principalmente a mayores ventas de plata (+2.6%) y molibdeno (+30.6%), además de un contexto de precios especialmente favorable: el cobre subió 20.9% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), la plata se disparó 73.7% y el molibdeno avanzó 5.3%.

Dichos factores fueron parcialmente atenuados por un ligero retroceso en el volumen de ventas de cobre (-1.1%).

Contexto global favorable

El entorno internacional fue un factor relevante para los resultados de Southern Perú. El reporte detalla que el precio promedio del cobre en el cuarto trimestre de 2025 aumentó 20.9% en la LME y 22.0% en el COMEX (mercado de referencia para metales como oro, plata y cobre en EE.UU.), mientras que la plata registró uno de los mayores repuntes, con un alza interanual de 73.7% en el mercado estadounidense. El molibdeno, principal subproducto de la empresa, también mostró una mejora en sus cotizaciones.

En el balance anual, los precios volvieron a jugar a favor: el cobre promedió incrementos de 8.7% en la LME y 14.2% en el COMEX, en tanto que la plata y el molibdeno subieron 41.6% y 3.8%, respectivamente.

En cuanto a ventas, la minera también mostró un avance sólido. Solo en el cuarto trimestre, las ventas netas alcanzaron US$ 1,501.8 millones, lo que supone un incremento de US$ 362.5 millones frente al mismo periodo de 2024. El repunte estuvo ligado a un mayor volumen de ventas de plata (+2.6%) y molibdeno (+30.6%), en un contexto de precios considerablemente más altos para sus principales metales.

En el acumulado del año, las ventas sumaron US$ 5,247.6 millones, por encima de los US$ 4,604.6 millones registrados en 2024. Este aumento de US$ 643 millones respondió tanto a un mayor volumen comercializado —cobre (+0.4%), plata (+16.6%) y molibdeno (+12.2%)— como a mejores cotizaciones en los mercados internacionales.

La producción de cobre de Southern Perú repuntó en el último trimestre de 2025, aunque el volumen anual cerró ligeramente por debajo del registrado en 2024, según el reporte financiero. Foto: Andina.

Producción de minerales de Southern Perú

Desde el frente operativo, el reporte de estados financieros de Southern Perú da cuenta de un mejor desempeño hacia el cierre del año. En el cuarto trimestre, la producción de cobre minado alcanzó 226.5 millones de libras, superando en 8.2 millones el volumen del mismo periodo de 2024. El avance se explicó por mayores leyes de mineral y mejores recuperaciones en Toquepala, además de un ligero incremento en Cuajone, aunque fue parcialmente compensado por una menor producción de cátodos ESDE.

En el balance anual, sin embargo, la producción de cobre minado totalizó 906.4 millones de libras, por debajo de los 913.0 millones reportados en 2024 . Según detalla la compañía, la caída estuvo vinculada a menores leyes de mineral y a menores recuperaciones en distintas operaciones.

Los subproductos mostraron un comportamiento más favorable. La producción de molibdeno llegó a 33.0 millones de libras en el año, 3.5 millones más que en el ejercicio previo. En tanto, la plata cerró 2025 con 5.7 millones de onzas, en línea con 2024, aunque con un repunte importante en el último trimestre.

En costos, el reporte señala que el costo de ventas del cuarto trimestre fue de US$ 582.4 millones, ligeramente menor al igual periodo de 2024. La reducción se asoció a menores costos laborales, menor capitalización de desbroce y ajustes en inventarios, factores que fueron parcialmente compensados por una mayor participación de trabajadores. En el acumulado del año, el costo de ventas ascendió a US$ 2,193.0 millones, un aumento moderado frente al año anterior, explicado por mayor consumo de inventarios, más materiales de mantenimiento y mayor participación de personal.

El mayor desempeño también se reflejó en los pagos al Estado. Solo en el cuarto trimestre, la empresa registró US$ 276.8 millones por concepto de impuesto a la renta, impuesto especial a la minería y regalías. En todo el año, estos pagos sumaron US$ 870.3 millones, una cifra ligeramente menor a la de 2024, principalmente, por mayores deducciones tributarias.

La operación peruana generó US$ 2,300 millones en efectivo por actividades operativas en 2025, más de US$ 250 millones por encima del año previo. Este flujo permitió sostener un mayor nivel de inversiones, que alcanzaron US$ 928.2 millones, destinados sobre todo a propiedades, planta y equipos, así como a la capitalización de desbroce.

En paralelo, la compañía destinó US$ 1,414.2 millones a actividades de financiamiento, de los cuales US$ 1,335.7 millones correspondieron al pago de dividendos. Este resultado, según el reporte, refleja la capacidad de la operación peruana para generar retornos relevantes a sus accionistas sin comprometer su posición de liquidez.

Los Chancas y Michiquillay forman parte de la cartera de proyectos de crecimiento de Southern Perú, aunque ambas iniciativas aún enfrentan retos sociales y operativos antes de su desarrollo. Foto: Andina.

La cartera de proyectos: Tía María y otras iniciativas

La solidez financiera de la operación de Southern Perú también respaldó el avance de su cartera de proyectos de crecimiento. Entre ellos, destaca Tía María (Arequipa), que registraba un avance de 24% al cierre de 2025, con US$ 790 millones comprometidos. El proyecto apunta a una producción de 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre.

Otros desarrollos relevantes fueron Los Chancas (Apurímac) y Michiquillay (Cajamarca), ambos aún en etapas de evaluación y desarrollo, aunque con importantes recursos minerales estimados y proyección de largo plazo.

En el caso de Los Chancas, la empresa informó que al 31 de diciembre de 2025 continuaban implementando programas ambientales y sociales en las comunidades de Tapayrihua y Tiaparo. No obstante, la presencia de minería ilegal en la zona ha dificultado su avance. Frente a esta situación, la compañía señala que mantiene coordinaciones con las autoridades para recuperar el control del área.

Respecto a Michiquillay, la compañía estima una inversión aproximada de US$ 2,500 millones y prevé el inicio de producción hacia 2032. De concretarse, el proyecto se convertiría en una de las minas de cobre más grandes del país, con impacto en la generación de empleo, oportunidades para proveedores locales y mayores aportes por impuestos y regalías para los distintos niveles de gobierno.