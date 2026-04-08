El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la nueva proclama presidencial de Estados Unidos, vigente hoy, introduce cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros, lo que tendría un mayor impacto en las exportaciones peruanas con valor agregado, especialmente en manufacturas de cobre.

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la CCL, sostuvo que los productos que serían impactados incluyen alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios, los cuales podrían enfrentar aranceles de hasta 50% al ingresar a ese país.

“Se trata de bienes con mayor nivel de elaboración. En tanto, la afectación en productos de acero y aluminio sería menor”, manifestó.

En 2025, Perú exportó a Estados Unidos cerca de US$ 500 millones en productos de cobre y sus manifacturas, los cuales estarán sujetos al nuevo arancel.

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS ARANCELARIAS

Cabe señalar que la proclama presidencial de la administración Trump actualiza las disposiciones arancelarias aplicables a las importaciones de acero, aluminio y cobre, ampliando el alcance de los bienes sujetos a mayores gravámenes.

En varios casos, se establece que el arancel se aplique sobre el valor total del producto importado, lo que incrementa el costo de ingreso a ese mercado.

¿Qué pasará con las materias primas?

El Idexcam precisó que, si bien los nuevos cambios impactarán en productos con mayor valor agregado, las exportaciones peruanas de materias primas, como minerales de cobre, cátodos y chatarra, así como chatarra de hierro, acero y aluminio, no se verían afectadas por este arancel, manteniendo sus condiciones actuales de acceso al mercado estadounidense.

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“Si bien la medida preserva el acceso al mercado estadounidense para productos primarios, afecta la competitividad de las exportaciones peruanas con mayor valor agregado, particularmente en actividades como el trefilado, laminado y extrusión de cobre”, comentó Carlos Posada.

Cerca de US$ 500 millones en manufacturas de cobre exportadas enfrentarán este nuevo arancel que afecta principalmente a productos con valor agregado. Foto: gob.pe

Asimismo, advirtió que el Perú no se encuentra entre los países con trato preferencial, lo que limita su capacidad de mitigar el impacto frente a otros competidores.

Frente a este escenario, el representante gremial destacó la importancia de monitorear de manera permanente las medidas comerciales adoptadas por los principales socios del Perú y evaluar oportunamente sus efectos en la competitividad de la oferta exportable.

Asimismo, Carlos Posada recomendó fortalecer la diversificación de mercados y el desarrollo de productos con mayor valor agregado como estrategias preventivas ante cambios en el entorno internacional.