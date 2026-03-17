Juan Carlos Uceda, gerente de Administración y Finanzas de Arin, señaló que en 2025 la compañía registró una caída significativa en sus exportaciones, especialmente desde abril, tras la imposición de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos.

“En 2025 exportamos tres toneladas de joyas, lo que representó una reducción de 43% frente a las 5.3 toneladas registradas en 2024. Sin duda, impactó el ritmo de nuestras exportaciones durante el resto del año”, comentó a Gestión.

Dicho resultado también se reflejó en los ingresos de la empresa. En 2025 alcanzaron los US$ 6.2 millones, una caída de 32% frente a los US$ 9.1 millones registrados el año previo.

“Para la industria joyera, Estados Unidos es el principal mercado y concentra alrededor del 85% de las exportaciones del sector en Perú y definitivamente el tema de los aranceles fue una situación bastante compleja”, señaló.

La empresa aseguró que si se revierten los aranceles impuestos por EE.UU tiene previsto invertir en su refinería para ampliar su capacidad instalada.

Arin cambia modelo por arancel de EE.UU. y alza del oro

La medida arancelaria generó una contracción inmediata en la demanda, reflejada en una menor dinámica de compras y mayor cautela en los pedidos por parte de los clientes de Arin. Ante este escenario, no tuvo otra opción que modificar su modelo de negocio, y volver a importar materia prima en lugar de comprar oro nacional, esquema que había aplicado desde fines de 2023.

“Antes, el 90% del oro utilizado provenía de Estados Unidos bajo el régimen de admisión temporal. Tras el arancel recíproco, la legislación estadounidense permitió aplicar el 10% solo a la labor y no al oro de origen estadounidense, por lo que desde mayo volvió a ingresar materia prima bajo ese esquema”, explicó el ejecutivo.

Según el ejecutivo, la industria joyera enfrenta una dinámica distinta a la de otros sectores exportadores, debido a que el 97% del costo de una joya corresponde al oro y solo el 3% a la labor. “El arancel del 10% termina teniendo un impacto superior al 200% en la industria”, explicó.

A ello se sumó que el mercado se vio presionado por el incremento del precio internacional del oro. “En los últimos cuatro años el valor del oro se ha duplicado y este año supera los US$ 5,000 la onza, lo que elevó el precio final de las joyas y redujo la demanda en el mercado estadounidense”, afirmó.

En 2025, Arin exportó tres toneladas de joyas, lo que representó una reducción de 43% frente a las 5.3 toneladas registradas en 2024.

Arancel de EE.UU. impulsa a joyera peruana a abrir planta en EE.UU.

De cara al 2026, la empresa esperaba una recuperación gradual en los volúmenes de exportación, puesto que en otras industrias joyeras del mundo como Italia o India, el arancel recíproco fue más alto; pero el anuncio en febrero de la administración de Donald Trump sobre un nuevo arancel que, a diferencia del anterior, no permite reducir el impacto en las joyas exportadas.

“El tributo se aplicaba solo a la labor, pero ahora se cobra sobre el valor total de la joya, incluso si el oro es de origen estadounidense y se envía bajo admisión temporal”, explicó.

Frente a este escenario de incertidumbre, la empresa decidió implementar una línea de producción de cadena máquina —que representa el 25% de sus ventas— en Estados Unidos. “Hemos abierto una fábrica en Ohio junto con un socio estratégico para producir cadenas. Para su puesta en marcha se realizaron inversiones cercanas a US$ 6 millones y se instalaron equipos automatizados”, comentó.

Interiores de la fábrica en Ohio (EE.UU.)

Desde enero, la empresa comenzó a enviar productos semielaborado a Estados Unidos para realizar pruebas finales de fabricación de cadenas hasta estandarizar el proceso. Luego, las piezas retornan al Perú para el proceso de acabados y finalmente vuelven al mercado estadounidense como producto terminado para su comercialización.

Sin embargo, la puesta en marcha de esta planta enfrenta limitaciones por la disponibilidad de mano de obra especializada. Y es que parte del personal técnico de la compañía se está trasladando a Estados Unidos para capacitar y entrenar al nuevo equipo.

“La idea era comenzar con líneas de negocio, cuyos procesos sean en la medida lo más automatizado posible. Aún así, estamos reclutando personal en EE.UU.”, afirmó.

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Arin diversifica destinos ante aranceles en EE.UU.

La situación en EE.UU. obliga a Arin a explorar otros mercados. De hecho, desde el año pasado la empresa empezó a reforzar su estrategia comercial en México para ganar mayor presencia en ese destino. “Es un mercado que concentra niveles relevantes de importación de los productos que fabricamos. Además, es el segundo destino de las exportaciones de joyería peruana, con cerca del 16% del total”, comentó.

Otro mercado que la empresa había comenzado a explorar es Medio Oriente, pero las tensiones por la guerra han postergado esos planes. “Habíamos programado ingresar a través de agentes comerciales con sede en Dubái que operan en esa región, India y Estados Unidos”, afirmó.

Para la exportadora, la diversificación de mercados se ha vuelto ahora un asunto estratégico, luego de que los aranceles en su principal destino la han llevado a replantear su dependencia de ese mercado, que concentra más del 80% de sus exportaciones.

“Si las condiciones por los aranceles se mantienen, podríamos reducir entre 20% y 25% y destinar ese volumen a otros destinos como México o Canadá (...) Este año proyectamos recuperar el nivel de 2024 y alcanzar nuevamente las 5.6 toneladas”, dijo.

DATO CLAVE.

Inversión. La empresa aseguró que si se revierten los aranceles impuestos por EE.UU tiene previsto invertir en su refinería para ampliar su capacidad instalada. Por ahora, el servicio de acabado es una nueva línea en Arin Perú.