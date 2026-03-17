La medida arancelaria implantada por EE.UU. generó una contracción inmediata en la demanda.
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Edgar Velito
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La exportadora peruana de joyas Arin enfrentó en 2025 un entorno marcado por cambios en la política arancelaria de Estados Unidos y por el aumento del precio del oro, factores que impactaron su actividad. Ante este escenario, la empresa ajustó su modelo de negocio, modificó su estrategia productiva y evaluó nuevas inversiones y mercados para sostener su operación exportadora.

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