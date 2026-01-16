Joanna Meza, co-fundadora de la marca, contó que el año pasado la firma cerró con un incremento en ventas mayor al 50%. Ello como consecuencia de una consolidación del segmento de anillos de compromiso.

“Sentimos que el 2025 fue un año importante para la marca, fue nuestra consolidación. Ahora, apenas vamos dos semanas del 2026, pero proyectamos que se mantenga el buen ritmo de ventas y alcanzar por lo menos un crecimiento del 35% al cierre", resaltó.

Actualmente, Adria cuenta con puntos de venta físicos en el Jockey Plaza, en el Falabella de San Isidro y su showroom, que también se encuentra en este distrito.

Si bien Meza no descartó la apertura de un nuevo local más adelante, por el momento no está en los planes de la firma.

“Sí nos gustaría abrir un nuevo espacio, pero somos muy cautelosas al tomar esa decisión porque no es solo la emoción de abrir un nuevo punto y ya, sino que se tiene que evaluar que sea un lugar estratégico y eso va a depender mucho del entorno, perfil de clientes y estándares de calidad”, explicó.

Planes de negocio

Joanna Meza comentó que en febrero lanzarán su nueva colección “Notes of Love”, en el marco de San Valentín.

Asimismo, contó que están explorando otras piedras preciosas que reemplacen con las que han trabajado anteriormente, a fin de darle más valor a la pieza y un mayor significado. En ese sentido, contó que dentro de la nueva colección sacarán piezas de plata con diamantes de laboratorio.

Cabe mencionar que para la industria joyera, las tres fechas clave del año son San Valentín, Día de la Madre y Navidad. No obstante, el 14 de febrero es la más emocional, ya que en esta fecha las joyas son el regalo por excelencia para las parejas, sobre todo los anillos de promesa y compromiso.

Por otro lado, Meza indicó que la firma tiene un especial foco en potenciar su canal digital, a fin de mantener el buen ritmo de ventas que tuvieron durante el 2025.

“La estrategia es desplegar campañas de publicidad, pero que no solo estén enfocadas en Lima, que es nuestro principal mercado, sino que también abarquen a otras ciudades. Tenemos clientes de Arequipa y Trujillo que han llegado a nosotros a través de plataformas digitales, por lo cual queremos reforzar dicho medio”, sostuvo la ejecutiva.

Canal híbrido

Joanna Meza señaló que las ventas por el canal físico son del 55% del total, mientras que el online abarca el 45% restante.

Sin embargo, la marca maneja un “modelo híbrido”, ya que si bien el primer acercamiento con los potenciales compradores se da a través de plataformas digitales, muchas veces la compra se concreta en los puntos de ventas físicos.

“Los clientes primero se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales o sitio web, allí comienza la comunicación online en donde se les envían fotos, referencias y mayores detalles del producto. Luego de ello, estos acuden a alguna de las tiendas para ver la joya y cerrar la venta”, detalló.

De esta manera, el canal híbrido les ofrece un acompañamiento previo a la venta, sea virtual o presencial. El cliente recibe una experiencia personalizada en base a sus requerimientos, sostiene la ejecutiva.

¿Aumento de precios?

Joanna Meza refirió que si bien desde el año pasado los metales como el oro y playa vienen experimentando un aumento en sus costos, la marca cuenta con una estrategia de diversificación de productos, con diferentes categorías y precios. Esto con el fin de que el cliente final no se vea impactado.

“En los productos que tenemos, los precios los estamos manteniendo. De hecho, en las nuevas colecciones siempre se tiene en cuenta un eventual incremento de las materias primas a fin de que el cliente no sienta la variación en el precio”, explicó.

Incluso, la ejecutiva mencionó que cuando se realizan piezas personalizadas, las cotizaciones tienen un corto tiempo de validez, justamente para evitar estos aumentos en los precios.

Perfil del cliente y ticket promedio

Meza indicó que el ticket promedio de los anillos de compromiso de la marca están en torno a los US$ 4,000; monto que puede variar dependiendo de los requerimientos del comprador.

Asimismo, comentó que en estos momentos los anillos de compromiso son el producto más demandado de la marca, con una participación en las ventas totales de entre 40% y 45% aproximadamente. Le siguen las piezas de oro y luego las de plata.

“Es el segmento que más ha crecido dentro de nuestro portafolio y se han convertido en nuestra principal categoría. Este año, esperamos mantener esta preferencia y afianzarla”, remarcó.

Por otra parte, la ejecutiva dijo que si bien tradicionalmente las mujeres son las principales compradoras de joyas, hoy se ve una mayor participación del público masculino.

“Nuestro público está alrededor de 25 a 38 años, parejas que están en proceso de compromiso o matrimonio. Incluso, muchas parejas optan por joyas como regalo por el primer bebé o para sus hijos en general”, concluyó.